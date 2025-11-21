Pablo, agente inmobiliario, sobre cuál es el barrio más completo de Sevilla: "Su precio ronda los 4.245€/m²”

Pablo, agente inmobiliario, explica que vivir solo se ha convertido en "un lujo"

El mercado residencial de Sevilla presenta contrastes marcados entre la creciente exclusividad de sus barrios y la difícil realidad económica para quienes buscan independizarse.

Pablo, agente inmobiliario, analiza la situación actual y sitúa el barrio de La Buhaira en una posición destacada dentro del mapa urbano.

El experto asegura que esta zona de la ciudad "está a otro nivel" y lo describe como uno de los barrios más completos de Sevilla por sus zonas verdes, su tranquilidad y su ubicación cercana al centro histórico.

Esta distinción tiene un reflejo directo en el coste de la vivienda. Pablo detalla que el precio ronda los 4.245 euros por metro cuadrado.

El agente admite que residir en este distrito "no es barato", pero defiende que el desembolso merece la pena, porque "la calidad de vida es pura".

La alta demanda confirma sus conclusiones, ya que, según afirma, "todo el mundo quiere vivir en La Buhaira" al considerar este entorno como "un rincón privilegiado de Sevilla".

Un pulmón verde de 35.000 m²

El profesional inmobiliario detalla que los compradores valoran aspectos como "la vida, la tranquilidad, la naturaleza y la infraestructura".

El barrio consolida su identidad en torno a los jardines de la Buhaira, un espacio que Pablo define como su "pulmón verde".

Este recinto cuenta con una extensión de 35.000 metros cuadrados donde conviven elementos como estanques, palmeras y naranjos. Para el agente, la zona constituye "la mezcla perfecta entre rutina y elegancia".

El coste de independizarte

El análisis de Pablo también incluye el coste real para un ciudadano medio que quiere mudarse y vivir solo. El experto cifra el gasto medio mensual en unos 1.300 euros.

El desglose de este presupuesto evidencia la presión sobre los salarios: el alquiler de un piso pequeño con una sola habitación ronda los 880 euros.

A esta cantidad, los inquilinos deben añadir otros 150 euros aproximadamente destinados a suministros básicos como luz, agua e internet.

Pablo calcula que otros precios como los de la comida, el transporte y el ocio suponen unos 300 euros más, aunque reconoce que "depende de los gastos que tenga cada persona".

Ante estas cifras, el experto concluye con que "vivir solo en Sevilla se ha convertido en un lujo". Además, añade que "para independizarte sin apuros tienes que ganar unos 1.700 euros al mes y aún así irías justo".