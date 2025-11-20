Enrique (26 años), fisio, sobre su sueldo: “Pasé de cobrar 20 euros por sesión a un salario fijo de 1.400 al mes”

Enrique Alfaro, 26 años, trabaja como fisioterapeuta y lamenta que "mucha gente piensa que el problema se soluciona con una sesión de 30€" y detalla que no son "magos".

El joven consiguió su empleo en una clínica privada de Córdoba recientemente por lo que decidió mudarse desde su pueblo de Sevilla y ahora comparte piso.

Enrique explica que ha estudiado el doble grado de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Actualmente trabaja en la mencionada ciudad andaluza.

"Trabajo como fisioterapeuta en una clínica privada. Antes de conseguir ese empleo daba algunas sesiones por mi cuenta", afirma. Ofrecía sus consultas particulares en 20 euros y reconoce que su sueldo actual en la clínica es mejor y asciende a 1.400€.

El especialista señala que las lesiones más comunes en personas jóvenes llegan motivadas por malos hábitos y prácticas deportivas inadecuadas.

Tendinopatías y cervicalgia

"Muchas tendinopatías, que es dolor, hinchazón y alteración de la función en un tendón de hombro, y cervicalgia, que son molestias localizadas en la región cervical de la columna vertebral, es decir, en el cuello y la nuca", explica.

Añade que recomienda a diario "ejercicios de movilidad de columna y cadera y realizar actividades fuera de la consulta" para evitar las dolencias.

Poca higiene postural durante el estudio

Enrique observa conductas que dañan el físico de los jóvenes sin que ellos lo perciban. "Muy poca higiene postural sobre todo en momentos de estudio. Muchos adolescentes que empiezan en el gimnasio hacen mal los ejercicios y se hacen mucho daño en espalda y hombro", cuenta.

Cree que la población debe conocer mejor el trabajo real del fisioterapeuta. "No somos masajistas como todos piensan, que utilizamos muchas más técnicas y que además el trabajo en casa recomendado por parte del afectado es esencial", explica.

"Invertir por tu salud"

Ante quienes consideran cara la fisioterapia, defiende su valor. "Todo depende del precio que tenga el fisio y del resultado, pero al final es invertir por tu salud y todo lo que se paga no es solo por tratamiento sino por la valoración y el diagnóstico", reconoce.

El joven también habla de su vida diaria y de cómo organiza sus gastos: "Entre salir a cenar y otras actividades de ocio se me pueden ir en torno a los 50-60€", cuenta.

Reconoce que llega a fin de mes con equilibrio ajustado. "Ahora mismo con el alquiler que tengo, que es muy barato, sí tengo capacidad de ahorro, pero no puedo comprarme un coche o pensar a corto plazo en adquirir una vivienda o un alquiler sin compartir piso", concluye.