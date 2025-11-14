Abre en Sevilla la tienda con juguetes de Semana Santa por solo 9€: desde paso de cristo hasta nazarenos y músicos

La tienda Artaban ha abierto en Sevilla un espacio dedicado por completo a los juguetes inspirados en la Semana Santa.

El establecimiento cuenta con figuras montables y piezas que van desde los 8,50 euros hasta los 125 euros.

El negocio se encuentra en la calle y se especializa en la colección cofrade, una idea pensada para que los aficionados puedan recrear su propia procesión.

El establecimiento explica que ofrece "juguetes inspirados en la Semana Santa con los que podrás montar tu propia cofradía gracias a pasos montables e intercambiables".

La tienda señala que La Borriquita, El Prendimiento, o el Crucificado forman parte del catálogo disponible, junto a varios pasos de palio. La marca añade que el cliente "pone la pasión" y ellos "ponen la diversión".

Pasos de Cristo

La colección incluye una amplia variedad de pasos de Cristo y de palio. Destacan El Prendimiento y La Borriquita, ambos con un precio de 125 euros.

El catálogo también incorpora un Nazareno y un Crucificado que se sitúan en 100 euros. Todos los modelos permiten recrear escenas tradicionales que forman parte de las hermandades de la ciudad.

Artaban Juguetes también ofrece pasos de palio en cuatro tonalidades: azul, blanco, burdeos y verde. Cada uno mantiene el formato grande de la colección y alcanza los 125 euros, el precio más alto de la tienda. Estas piezas forman parte de los productos estrella porque permiten completar un conjunto cofrade más amplio.

Los nazarenos son otra parte esencial del catálogo. La tienda vende figuras individuales entre 8 y 10 euros. Los nazarenos con cirio cuestan 8,50 euros y están disponibles en varios colores.

Los nazarenos con insignia alcanzan los 10 euros e incluyen elementos como el Senatus, la Bandera Pontificia, el Bacalao o la Cruz de Guía.

La variedad de túnicas y complementos permite montar tramos de cortejo con diferentes estilos. Se completa con figuras que representan a acólitos, capataces, músicos, guardias civiles o costaleros.

Envíos a toda la Península

Varios packs aparecen actualmente , como los cinco acólitos morados con pértiga y ciriales, el equipo de capataces, cuatro músicos con tambor o los guardias civiles.También están los dos costaleros con garrafa y jarrillo, así como un músico con gorra y banderín.

La tienda ofrece envíos en 24 o 48 horas a cualquier lugar de la Península. Su propuesta se dirige a coleccionistas, familias y amantes de la Semana Santa que quieren acercar esta tradición a los más pequeños mediante el juego.