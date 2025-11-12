Estos son los famosos con los que fantasean los sevillanos cuando están en la cama: desde Ayuso hasta Marc Márquez

Los sevillanos mantienen relaciones sexuales con una media de 6,6 días al mes

Un estudio realizado por Diversual ha analizado los hábitos sexuales en España. Dentro del informe ha reflejado a los famosos con los que fantasean los sevillanos.

En el ámbito político, los nombres más deseados en la capital andaluza son Isabel Díaz Ayuso e Inés Arrimadas, mientras que, entre los hombres, Albert Rivera encabeza la lista.

En el terreno deportivo, las fantasías se dirigen hacia el piloto de MotoGP, Marc Márquez, y la futbolista Alexia Putellas.

En el mundo artístico, entre el cine y la música, Mario Casas y Edurne son los preferidos por los sevillanos. Mientras tanto, entre los periodistas destacan el presentador sevillano Roberto Leal y Nuria Roca.

El informe recoge las respuestas de 5.197 personas de entre 18 y más de 60 años y ofrece datos de todas las provincias de España.

El estudio presenta una radiografía detallada de los hábitos sexuales en Sevilla. Los resultados sitúan a la ciudad por encima de la media nacional en varios aspectos relacionados con la frecuencia y la satisfacción.

Relaciones sexuales al mes

Según indican los datos, los sevillanos mantienen relaciones sexuales una media de 6,6 días al mes, superando la media española, que se sitúa en 6,3.

Además, el 79,4% de los encuestados afirma alcanzar el orgasmo de forma habitual, frente al 75,4% del conjunto nacional.

Infidelidad

Otro de los aspectos analizados en el estudio es la fidelidad. En este apartado, el 23% de los sevillanos reconoce haber sido infiel al menos una vez, un porcentaje inferior al conjunto de España, que asciende al 28,9%.

Las fantasías más comunes en Sevilla también presentan coincidencias con las del resto del país. El deseo de hacer un trío encabeza la lista de deseos sexuales tanto a nivel provincial como nacional, con más de la mitad de los participantes mostrando interés por esta práctica.

El informe de Diversual también mide el consumo de contenido erótico. Los sevillanos ven pornografía una media de 6,4 días al mes, una cifra ligeramente superior a la media española, con 5,7 días.

En el ámbito de las celebridades, en España predominan figuras como Gabriel Rufián, Ana de Armas o David Broncano.

Los responsables del estudio destacan que estos datos reflejan no solo las preferencias sexuales de los encuestados, sino también la diferencia de las costumbres íntimas entre las distintas comunidades.

En el caso de Sevilla, los resultados confirman una vida sexual activa, con altos niveles de satisfacción y fantasías compartidas con la media nacional.