Vuelve a Sevilla el evento ecuestre más grande de España: más de 1.000 caballos y entradas desde 14€

El Salón Internacional del Caballo reúne a más de 1.000 ejemplares entre el 18 y 23 de noviembre SICAB

El Salón Internacional del Caballo (SICAB) regresa a Sevilla del 18 al 23 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

Este encuentro reúne a más de 1.000 ejemplares de Pura Raza Española de más de 300 ganaderías y se consolida como la muestra más importante del mundo dedicada a esta raza.

Las entradas para el público general oscilan entre los 13 y los 26 euros, según la jornada y el tipo de espectáculo.

La organización destaca que "SICAB ofrece todo un plan de entretenimiento en torno al mundo ecuestre a través de espectáculos diarios, exposición y venta de ejemplares, exhibiciones, jornadas formativas y actos sociales".

El SICAB es la sede oficial del Campeonato del Mundo del Caballo Español y acoge las finales de la Copa de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española en diferentes disciplinas.

Actividades y actuaciones

Entre las actuaciones más esperadas figura la del artista The Fying Frenchman, conocido por revolucionar la posta húngara con un estilo que fusiona deporte y doma con precisión "nunca visto".

También destaca el regreso de Santi Serra, quien estrenará un espectáculo de doma en libertad acompañado de águilas americanas y música de piano, creando una experiencia que, según la organización, busca la "conexión mágica" entre el hombre y el animal.

El programa incluye además la propuesta Lírica y Alta Escuela, donde la mezzosoprano Nerea Berraondo y la pianista Anna Malek unirán voz y música con la danza ecuestre de los jinetes Antonio Ángulo y Carlos Martín. La actuación pretende reflejar la armonía entre la interpretación musical y la destreza del caballo.

La familia Casa Santiago ofrece una exhibición que reúne a tres generaciones de campeones en Doma Clásica y Alta Escuela.

Dos hermanos y un joven jinete protagonizarán un paso a dos inspirado en la reprise de Gran Premio, con el objetivo de mostrar la tradición y el legado familiar.

El jinete Sebastián Fernández también volverá al SICAB con una actuación basada en la doma vaquera.

Estará acompañado por guitarristas en directo que aportarán una atmósfera andaluza mientras el artista demuestra su dominio con la garrocha.

El cierre del evento estará a cargo de los enganches de competición. Dos equipos se medirán en una yincana donde la velocidad y la precisión decidirán al ganador, en una prueba que promete mantener al público en tensión hasta el final.

Esta edición del Salón Internacional del Caballo refuerza su papel como uno de los grandes acontecimientos de la agenda cultural de Sevilla, combinando la tradición, arte y destreza ecuestre en un entorno que cada año atrae a sevillanos y visitantes.