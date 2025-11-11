Cristina (33 años) sobre las condiciones para comprar una casa: "Me piden 25.000 euros por adelantado, es imposible"

"Al final, como con todo en la vida, esto es una cuestión de clases", considera la sevillana.

La vivienda continúa en el centro de todos los debates. "El alquiler es inasequible y para comprar necesitas el 10 o el 20 por ciento del valor de unos pisos que, cada vez, están más inflados", declara Cristina, profesora de 33 años que lucha por conseguir su plaza fija.

Cristina es solo una personificación más de este problema, ya que son miles los jóvenes que se enfrentan a la incapacidad de acceder a una vivienda ya sea en propiedad o en alquiler. "Me piden 25.000 euros por adelantado", insiste la sevillana. "¿De dónde saco ese dinero? Es que es imposible", se lamenta.

Esta profesora profesora lleva más de ocho años independizada trabajando en diferentes provincias de Andalucía, ya que eran los destinos que les eran asignados para no perder el derecho a la plaza. Es por ello que no ha tenido la oportunidad de quedarse en casa de sus padres para poder ahorrar.

"Si ganaba 1.300 euros, eran 1.300 euros de alquiler, comida y necesidades, es que me ha sido imposible ahorrar", insiste. A lo que añade que le parece "muy injusto que solo las personas que tienen la posibilidad de mantenerse en casa con papá y mamá puedan optar luego a una vivienda".

"Al final, como con todo en la vida, esto es una cuestión de clases", sostiene Cristina. Se explica alegando que, aquellas familias más pudientes pueden permitirse que sus hijos no trabajen estando en casa, pero "eso no es así en todos los casos".

En su situación, se vio obligada a trabajar. "Primero, no quiero ser una carga para una casa en la que apenas entran 2.000 euros al mes y viven cuatro personas, y luego es que no me sentía bien teniendo ya una determinada edad y no contribuyendo a la economía doméstica".

Reconoce también haber tenido "mala suerte" por haber tenido que trabajar fuera. "Si tienes la posibilidad de trabajar y quedarte en casa, eso sí es una auténtica bendición, pero aún así yo tendría que haber colaborado aportando dinero para comida o necesidades porque en mi familia el dinero nunca ha sido algo que sobrara".

Precios

Otro de los problemas que observa la sevillana es, por descontado, el precio de los inmuebles, ya que "no es lo mismo el 10 por ciento de 80.000 que de 130.000".

"Encontrar pisos por 80.000 o 90.000 euros ya es o un imposible o un auténtico zulo ubicado en una zona conflictiva", de forma que para poder vivir al menos en el mismo barrio en el que ha nacido, Pino Montano, tiene que aceptar inmuebles por 135.000 euros.

"Me parece una falta de respeto, nos toman por tontos, los pisos de mi barrio no valen esas barbaridades. Es que para meterlos en la cárcel", opina sobre los propietarios.