Sonia, abogada, sobre los despidos improcedentes: "Firmar sin leer la letra pequeña puede hacerte perder 10.000€"

Sonia, abogada, explica lo que hay que tener en cuenta ante los despidos improcedentes

La abogada laboralista Sonia ha lanzado una advertencia clara a los trabajadores que afrontan un despido: "Firmar sin leer la letra pequeña puede hacerte perder 10.000 euros o incluso más", aclara.

Según explica, muchos empleados firman pensando que se trata de un simple trámite, cuando en realidad están renunciando a derechos económicos que les corresponden por ley.

En los despidos improcedentes, recuerda, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Sin embargo, si firma un documento de conformidad o de finiquito sin comprender su contenido, "puede estar renunciando a reclamar esa cantidad".

Por ello, insiste en la importancia de no precipitarse: "Siempre recomiendo no firmar en caliente. Hay que llevarse el documento, leerlo con calma o consultar con un abogado antes de firmar. Una palabra mal interpretada puede cambiarlo todo", señala.

Sonia subraya que algunas empresas aprovechan el desconocimiento del trabajador. "Le ponen delante un papel con tecnicismos legales y le dicen que solo es el finiquito", explica. Sin embargo, aclara que dentro puede haber "una renuncia expresa a reclamar el despido"

"Es muy complicado revertirlo"

En su experiencia profesional, ha vivido casos en los que una persona podía haber cobrado 12.000 euros de indemnización y terminó aceptando 1.000 por no asesorarse. "Una vez firmado, es muy complicado revertirlo", cuenta.

El miedo a no cobrar el paro o a perder lo ya trabajado lleva a muchas personas a firmar sin preguntar, lo que, según la abogada, es precisamente lo que algunas empresas buscan.

"En derecho laboral, todo depende de cómo se redacte el documento. Un párrafo en el que se reconoce la extinción por mutuo acuerdo puede eliminar la posibilidad de reclamar un despido improcedente", advierte.

Para evitar estos errores, Sonia aconseja firmar siempre con la expresión "no conforme" cuando el trabajador no esté de acuerdo con el motivo o las condiciones del despido. "Es la única manera de poder reclamar después", afirma.

La letrada insiste en que la asesoría legal en los primeros días tras el despido es esencial. "El papel del abogado laboralista es clave, sobre todo al inicio. Una consulta a tiempo puede marcar la diferencia entre cobrar una indemnización justa o quedarse sin nada", concluye.

De esta manera, la abogada recalca que es crucial consultar todos los detalles con un abogado laboralista antes de firmar un contrato de trabajo o un despido.