Llega a Sevilla el local de postres que ha triunfado en España: "Crea un bol saludable desde 4,50"

El nuevo local de postres y meriendas en Sevilla se trata de Amazonia Açaí, una franquicia de productos saludables que ha conquistado ciudades como Madrid, Valencia, Salamanca, Mallorca o Málaga.

El local se encuentra en pleno casco antiguo, concretamente en la calle O´Donnell, y ofrece a los sevillanos la posibilidad de crear su propio bol de açaí desde 4,50 euros.

El producto estrella del negocio es una pequeña baya de color morado oscuro, casi negro, similar al arándano.

Esta fruta se suele consumir en forma de puré congelado y se combina con diferentes ingredientes para preparar bowls, batidos o smoothies.

Su sabor se describe como una mezcla entre bayas y chocolate, con un toque terroso y ligeramente dulce. El açaí destaca por sus propiedades nutricionales.

Es una fuente natural de proteína vegetal, aporta energía y vitalidad, y favorece una digestión saludable.

"Nuestro açaí es ecológico. Nuestra intención siempre es que el resto de nuestras frutas sean de proximidad, para poder darle un sabor auténtico y teletransportarnos a lo más profundo de Brasil de una sola cucharada", explican desde la página web del establecimiento,

También puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un postre sabroso.

Gran variedad de complementos

En Amazonia açaí, cada cliente puede personalizar su bol con una amplia variedad de complementos. Entre ellos, destacan la crema de cacahuete, el yogur griego, la crema de cacao, la miel, el coco rallado, la avena o el kiwi.

Los precios varían según el tamaño y los añadidos, desde 4,50 euros el más pequeño hasta 17 euros el más grande.

Más opciones de merienda en la ciudad

Recientemente, en Sevilla ha abierto otro nuevo local de postres. Se trata de La Fresería, un negocio que ha revolucionado la manera de comer fresas en España.

Se inspiran en la forma de comer fruta en ciudades como Nueva York y Londres. Al igual que los açaí, su precio varía según el tamaño del vaso, desde 4,50 euros el más pequeño hasta 16 euros el más grande.

Este establecimiento se encuentra en la Alameda de Hércules y en la calle Puente y Pellón. La cadena cuenta con 22 locales repartidos por toda España, cinco de ellos en Madrid.

De esta forma, Sevilla aumenta su variedad de opciones en locales de merienda y postres saludables para los más golosos.