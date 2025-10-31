La Esperanza de Triana termina La Misión: horario, recorrido y cómo evitar los atascos

La Hermandad de la Esperanza de Triana pondrá fin este sábado 1 de noviembre a La Misión celebrada durante el mes de octubre con una procesión triunfal de regreso a la Capilla de los Marineros, en la calle Pureza.

La imagen recorrerá las calles del centro de Sevilla y del barrio de Triana tras su estancia en la catedral de la ciudad, donde ha permanecido una semana tras visitar las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, en el Polígono Sur, y San Jacinto.

La salida de la procesión está prevista a las 16:00 horas por la puerta de San Miguel de la catedral. Desde allí, el cortejo seguirá por la avenida de la Constitución y la Plaza Nueva, donde será recibida por la corporación municipal.

Desde allí, el recorrido continuará por la calle Tetuán, Rioja, el convento del Santo Ángel, la plaza de la Magdalena, San Pablo, la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos y el puente de Isabel II.

Ya en el barrio de Triana, la Virgen visitará la Hermandad del Carmen en su capilla, continuará por la plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto -donde entrará en la capilla de la Hermandad de la Estrella-, Rodrigo de Triana, Fabié y Pureza.

El trayecto finaliza con la entrada de la Esperanza en la Capilla de los Marineros, que está prevista a la una de la madrugada.

Antes del traslado, se celebrará en la catedral la Solemne Función de clausura de la Misión, que servirá, además, para conmemorar el 75 aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen. La misa estará presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

Recomendaciones para evitar atascos

Para esquivar las aglomeraciones y los posibles atascos durante la jornada, se recomienda evitar el uso del coche, particularmente en las zonas afectadas por el recorrido, especialmente en el centro y Triana, donde se prevén cortes de tráfico y más afluencia de público.

Se aconseja utilizar el transporte público, en especial el metro -con conexión directa entre plaza de Cuba y otras zonas de la ciudad- y las líneas de autobuses C1 y C2. También se sugiere aparcar en la periferia o desplazarse a pie.

El tránsito será especialmente complicado. En el centro, desde el mediodía, por la avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Tetuán y Reyes Católicos pasearán turistas y devotos a la Esperanza de Triana.

Con este traslado, culmina un mes de actividades religiosas y de devoción centradas en La Misión de la Esperanza, que ha llevado a la imagen a distintos templos de la ciudad y a los barrios más desfavorecidos como las Tres Mil Viviendas.