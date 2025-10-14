Ana, electricista sevillana en Bélgica: "En España era autónoma pero aquí gano hasta 1.800 euros al mes limpios"

En 2025, las cuotas de autónomos en España se calculan por tramos según los ingresos netos, con importes que oscilan entre 200 y 590 euros al mes.

Ana tiene 29 años, es electricista y, aunque es de Sevilla, actualmente vive en Bélgica, donde asegura que su sueldo ya alcanza los 1.800 euros limpios al mes. "En España, siendo autónoma, muchas veces no llegaba ni a la mitad", se lamenta.

La joven nació "en una familia humilde donde siempre hubo que apretarse el cinturón". Sus padres trabajaban en oficios manuales, con ingresos modestos, pero siempre la apoyaron para que estudiara.

"He perdido muchos años de mi vida", reconoce entre risas, ya que, pese al empeño de sus mayores, no empezó a estudiar "hasta los 23".

Sin embargo, sostiene que desde pequeña le llamó la atención todo lo relacionado con la electricidad y que, cuando tuvo que elegir hacia dónde dirigir su futuro laboral, no se lo pensó dos veces.

"Hice el Grado Medio de Formación Profesional en Electricidad y Electrónica", explica, y, al poco de recibir el título, comenzó a ayudar a su tío, que trabajaba en el mismo gremio desde su adolescencia.

Aunque los compañeros varones con los que trabajaba siempre la trataron con respeto, Ana se encontraba con que los trabajos mejor remunerados, los encargos grandes, quedaban para ellos.

Eso implicaba que apenas facturaba lo suficiente para pagar la cuota de autónoma. "Mucho menos me daba para ahorrar o independizarme por completo", explica. Esto se convirtió en una situación que le generaba mucha frustración.

Ser autónomo en España

Para alguien como Ana, ser autónoma implicaba muchos costes: herramientas, transporte, materiales, horas de trabajo no pagadas y, por supuesto, la cuota de la Seguridad Social.

En 2025, las cuotas de autónomos en España se calculan por tramos según los ingresos netos, con importes que oscilan entre 200 y 590 euros al mes dependiendo de lo que uno gane.

Con ingresos bajos, pagar esas cuotas y además mantener el negocio sin clientes estables se convierte en "una tarea imposible". "Vivía para pagar", insiste la sevillana.

"Lo estuve pensando durante mucho tiempo y no estaba del todo convencida, pero sabía que si me quedaba en Sevilla, no iba a salir nunca de casa de mis padres", explica Ana, por lo que "con lo poco que tenía", compró un billete a Bélgica.

"Estuve en casa de mi prima unos seis meses", desarrolla. "Ella lleva toda la vida viviendo allí", por lo que la ayudó en la adaptación de las primeras semanas. "Fue mi prima la que, presentándome a personas de su círculo, me consiguió los primeros clientes".

Solo necesitó 5 meses para encontrar estabilidad. "Al principio fue muy duro, creía que me iba a volver con lo puesto, pero aguanté todo lo que pude", recuerda.

"Me contrató una empresa y empecé a ganar, de base, 1.300 euros limpios al mes". Ana explica que le prometieron que, de mantener el ritmo de trabajo, al poco tiempo sería ascendida.

Y así fue. Tras un año y un mes viviendo allí, Ana dice que ha llegado a los 1.800 euros. "Tengo Seguridad Social, vacaciones y todos mis derechos laborales, además de un sueldo más que digno que me ha servido para irme de casa de mi prima".

"Si me hubieran dicho hace dos años que me iba a encontrar así ahora no me lo hubiera creído", comenta, y, aunque reconoce echar de menos a su familia, en Bélgica ha creado su propia familia gracias a la compañía de amigos y compañeros de trabajo.