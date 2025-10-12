Una profesora andaluza que trabaja en Dublín advierte: "Si estás pensando en venirte, que sepas que no hay trabajo"

El ideal de vida para muchos españoles es conseguir un puesto de trabajo de lo que ha estudiado en el sitio en el que se ha criado toda la vida con un sueldo que le permita vivir cómodamente. Sin embargo, muchas veces, tanto jóvenes como no tan jóvenes se ven obligados a hacer las maletas y mudarse a otras zonas del país e incluso de Europa.

Noelia Baena es una joven de Granada que hace unos cinco años, justo después de la pandemia del Covid-19 se trasladó a Dublín para trabajar. Esto es algo muy habitual entre los jóvenes de hoy en día porque muchos países europeos ofrecen más puestos de trabajo y mejores sueldos.

Sin embargo, ahora la docente hace un llamamiento a través de sus redes sociales -canal que utiliza para enseñar su vida como profesora en la capital irlandesa-. En concreto, Noelia advierte a aquellos que se estén pensando hacer lo mismo que ella de que "ahora mismo no hay trabajo" en la ciudad.

La española señala que "hay mucha gente" que le han escrito a través de sus redes sociales para decirle que "no encuentran trabajo" en este país. Además, menciona también a amigas suyas que están en la misma situación.

En este contexto, la granadina declara que, su primera respuesta fue animar a estas personas a "aplicar a las grandes empresas" para dar con un puesto laboral que se adapte a lo que buscan.

"La situación está difícil"

Sin embargo, subraya que "hasta en los mismos formularios en los que aplican avisan de que no buscan personal". Asimismo, declara que "antes el problema es que no encontraban alojamiento, pero ahora es que tampoco hay trabajo".

"Si te quieres venir, vente con el trabajo cogido porque parece que está la cosa muy difícil", advierte la andaluza.

No obstante, el caso de Noelia es completamente diferente al que describe ahora. La docente consiguió un trabajo en la capital irlandesa -en la que vive junto a su pareja que también es docente-, sin esperárselo.

La misma cuenta que fue el día de su cumpleaños cuando, tras mandar una serie de correos a diferentes centros educativos, la llamaron para felicitarla porque había conseguido uno de los puestos de trabajo.

Hechos a la vida allí

Asimismo, destaca que en este momento "había españoles en Irlanda pero ni de lejos la cantidad que hay ahora".

Tal y como la propia Noelia ha publicado en sus redes sociales, tras cuatro años viviendo en Irlanda, tanto ella como su pareja se han hecho funcionarios del país. Además, la misma afirma que "están buscando hipotecas" y que ya se han acostumbrado incluso al clima del país.