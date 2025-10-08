El empresario sevillano Domi Vélez anuncia dónde abrirá su nueva tienda: "Estaremos por aquí sobre noviembre"

Domi Vélez abrió su primer negocio en Lebrija y, desde entonces, ha inaugurado más panaderías en otras partes de la provincia. Manolo Manosalbas. Sevilla

El panadero de Sevilla Domi Vélez ya ha anunciado dónde va a abrir su nueva tienda en la ciudad. El empresario ha elegido el centro comercial de Entrenasas, en el barrio de Entrenúcleos como lugar para echar a andar su nueva panadería-cafetería.

Aunque aún no sabe la fecha exacta, sí ha avisado a través de sus redes sociales que cree que estarán "por aquí sobre noviembre".

El que es el "mejor panadero del mundo" según la Unión Internacional de Panadería y Pastelería (UIBC), ha señalado que "vamos a tener un espacio súper chulo" y que va a contar con muchas comodidades.

En este sentido, ha confirmado que tendrá "fácil acceso desde el parking del centro comercial" y mucho aparcamiento disponible ya que los clientes podrán disfrutar de los estacionamientos de los que goza el centro comercial.

Al igual que otras tiendas de Domi Vélez, la nueva cafetería-pastelería contará con un servicio de auto-café pero no con terraza ni mesas en su interior. La de Entrenasas será la primera tienda de Vélez de Dos Hermanas, pero Sevilla capital ya disfruta de tres establecimientos con su apellido.

Las tiendas en la capital

En concreto, estos últimos están ubicados en el número 10 de Álvarez Quintero, justo al lado de la emblemática plaza del Salvador, en la calle de Pagés del Corro, en Triana y en la avenida Eduardo Dato, en el barrio de Nervión.

De todas estas tiendas, únicamente la de Álvarez Quintero tiene servicio de cafetería y pastelería tanto dentro como fuera del establecimiento.

📍 En esta ocasión será en el nuevo centro comercial Entrenasas, en Entrenúcleos Recuerda que esta no será la última tienda que abramos este año...😉 ¿Dónde créeis que vamos? Trata de acertarlo en comentarios 👀👇🏻

Por esto mismo, no es difícil ver a sevillanos y turistas deleitarse no solo con las vistas que se tienen de la plaza del Salvador desde la tienda, sino también de las recetas que se despachan en ella y el clima que caracteriza a la ciudad.

Más sobre Vélez

El empresario recibió el título del mejor panadero del mundo en 2021, tras ganar el premio World Baker. Desde entonces, ha abierto varios establecimientos en la provincia de Sevilla, los primeros en Lebrija, su pueblo natal, y que le han hecho catapultar su fama.

Si por algo se caracterizan sus panes es por ser saludables y nutritivos además de por estar elaborados con 24 horas de fermentación. En este tiempo, se degrada el gluten y el azúcar, por lo que consigue que sus recetas tengan menos calorías que el pan tradicional.

Entre sus creaciones destacan los productos con hogaza de cúrcuma, el pan de limón y semillas de amapola y, como no, el famosísimo Domicao.

Y es que el que es considerado como el mejor panadero del mundo no solo se da sus trazas con el salado, también con el dulce. Esta receta se ha convertido en la favorita de muchos para endulzarse el día.

En definitiva, la nueva apertura de Domi Vélez en el centro comercial de Entrenasas se prevé que, al igual que todas las demás, sea un rotundo éxito. No solo por su ubicación cómoda y accesible, sino por la calidad de su producto.