Antonio Delgado, meteorólogo, sobre las altas temperaturas: "El jueves se acabará el verano en Sevilla"

Las temperaturas disminuirán en Sevilla durante la jornada del jueves EP

Las altas temperaturas continúan en Sevilla a pesar de la breve tregua de hace dos semanas, cuando incluso se registraron lluvias. Sin embargo, el meteorólogo Antonio Delgado asegura que "el jueves se acabará el verano en Sevilla".

La ciudad vive días más propios del verano que del otoño, con máximas que superan los 30 grados y un ambiente que ha empezado a agitar a los sevillanos.

Ante esta situación, un vecino de la ciudad ha preguntado en redes sociales a Antonio Delgado cuándo cesará el calor.

El meteorólogo respondió que "a partir del jueves bajan algo las temperaturas en Sevilla" y que, "de momento no se ve nada de lluvia".

Añadió también que "este tiempo no se corresponde con lo normal. De momento, no van a bajar mucho".

Antonio Delgado es doctor en Física y catedrático en la Universidad de Notre Dame (EE.UU). Nació en Toledo, pero tiene raíces sevillanas.

Es muy seguido en redes sociales por su conocimiento meteorológico, sobre todo durante Semana Santa, cuando analiza el riesgo de lluvia en las procesiones.

El fin de semana volverán a subir las temperaturas

Durante la semana, las temperaturas continuarán siendo altas. Los termómetros marcarán los 33 grados el lunes y el martes, mientras que el miércoles disminuirán hasta los 31.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el jueves las temperaturas descenderán hasta los 28 grados de máxima y los 14 de mínima.

Sin embargo, la previsión indica que el alivio durará poco. Durante el fin de semana volverá el calor, con máximas que alcanzarán los 30 grados el sábado y llegarán a los 31 el domingo. Las mínimas también subirán, situándose entre los 16 y 17 grados.

Los sevillanos, acostumbrados a un verano largo, comienzan a notar el cansancio de un calor que no parece tener fin.

Las temperaturas más altas del país

Durante el pasado fin de semana, la Aemet confirmó que Sevilla registró las temperaturas más altas del país.

El viernes la ciudad alcanzó los 34 grados, el sábado anotó los 35 y el domingo la misma situación, cuando las máximas se ubicaron en los 34.

Muchos expresan su malestar en las calles y en redes sociales, donde abundan comentarios por las altas temperaturas.

Si se cumplen las previsiones, el jueves Sevilla vivirá una jornada de alivio del calor, aunque el regreso de las altas temperaturas el fin de semana demuestra que el otoño aún se resiste a llegar.