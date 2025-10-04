Jesús Manuel Domínguez, dueño de una tienda en Sevilla: "Por culpa del turismo, tiendas como esta se están perdiendo"

Jesús Manuel atiende cada día a clientes en su tienda Alimentación Conchi, situada en pleno centro de Sevilla, en el barrio del Arenal. Para él, "por el tema de los apartamentos turísticos y el turismo, sobre todo en el centro, tiendas como esta se están perdiendo."

Sin embargo, la gente cada vez las valora más, asegura. Desde hace 25 años trabaja en el negocio familiar, que abrió su abuelo en 1977 y que después llevó su madre.

Ahora, como tercera generación, continúa con la tradición y mantiene el contacto directo con vecinos y trabajadores de la zona.

Los clientes visitan su tienda a diario a por bocadillos de todo tipo y mantienen una conversación cercana y familiar.

El establecimiento también se ha modernizado con el paso de los años. Desde hace dos años, Jesús se adentró en el mundo de las redes sociales para abarcar más público.

"Turistas vienen mucho porque yo me muevo mucho en TikTok y la verdad que atrae a gente", confiesa el dueño de la tienda.

Pese a la fidelidad de sus clientes, Jesús Manuel reconoce las dificultades de mantener un negocio pequeño en el centro de Sevilla.

"Hay que echarle muchas horas"

Sobre la gestión del día a día, afirma que "hay que estar muy encima, echarle muchas horas, con un sueldo muy básico, pagar muchos impuestos, todo sube y los sueldos no".

"La juventud no quiere trabajar pero sí ganar dinero, pero para ganar algo más de dinero tienes que trabajar de lunes a lunes", confiesa.

Con la prejubilación de su padre, ha optado por reducir el horario. "Ahora abro solo hasta el mediodía. Prefiero ganar un poco menos y tener calidad de vida. Antes llegaba a casa a las 22:00 horas de la noche", cuenta.

La tienda destaca por la calidad de sus productos. "Tengo comida casera, pan artesanal, dulces y empanadas de obrador. Nada con conservantes", explica.

Precios para todo tipo de clientes

Los precios, afirma, están pensados para todos: “Que tienes dos euros, tienes para comer; que tienes cinco, también. Yo soy el más barato de la zona”.

En fechas señaladas, también atiende a hermandades. “Preparo bocadillos para los costaleros de Jesús Despojado en Semana Santa”, cuenta con orgullo.

De cara al futuro, Jesús Manuel no desea que su hija continúe con la tradición familiar. “Prefiero que siga con sus estudios”, confiesa.

Pero para él, el objetivo con Alimentación Conchi es claro: “Mimarlo cada vez más, traer mejores productos y que la gente siga viniendo. Yo no quiero ser una tienda más”.