Paga 3 euros por un bocadillo en Sevilla y no da crédito: "En mi vida me he comido uno mejor que este"

Collage de un bocadillo y el creador de contenido 'El Juez de la Cocina' EP

El conocido creador de contenido gastronómico 'El Juez de la Cocina' ha visitado Bocatas Manolo y ha alucinado al probar las propuestas de este local de Los Remedios. "En mi vida me he comido uno mejor", decía.

El tiktoker destaca en la grabación la amplia variedad que ofrece el local y subraya el precio de sus productos. "Un bocadillo grande por tres euros o si lo quieres más completo todavía por 3,50 euros. Una locura", explica.

Entre las opciones más llamativas hay propuestas bautizadas como Flipa, Impresionante y Abuso. En su visita decidió pedir este último.

Según cuenta, este bocadillo hace honor a su nombre. "Mira la cantidad de carne que tiene. Es un abuso, nunca mejor dicho. En mi vida no me he comido uno mejor que este", afirma en el vídeo. Para él, el establecimiento se convierte en una "parada obligatoria" para cualquiera que visite Sevilla.

El local, dirigido por Manolo, se presenta como "un rincón con solera donde la tradición se respira en cada bocadillo".

En la información que facilita el propio establecimiento destaca que el dueño prepara y corta personalmente cada ingrediente, ofreciendo bocadillos recién hechos a precios accesibles y con una atención cercana.

Han pasado por allí famosos

El atractivo de Bocatas Manolo no solo ha convencido a clientes habituales y vecinos del barrio. También han pasado por allí personajes conocidos como el futbolista Sergio Ramos o el cantante Kiko Rivera, que han probado algunas de sus especialidades.

Los nombres de los bocadillos forman parte de la identidad del negocio. Además de los ya mencionados, en la carta se pueden encontrar propuestas como el Homer, de beicon; el Spiderman, de salami con queso; o el Torrente, elaborado con salchichas.

El Rockefeller (carne mechada, roquefort y jamón serrano. es otro de los más demandados. Tampoco falla el Titanic (carne mechada, queso y jamón).

Un legado en Sevilla

Bocatas Manolo es uno de esos sitios que dejan huella en Sevilla. Es un clásico de Los Remedios, pero se conoce en todos los barrios.

Todos los que trabajan o estudian por la zona se han dejado caer alguna vez por allí. Y luego repiten. Incluso vuelven sin necesidad de pasar por esta parte de la ciudad.

Hay quienes van allí directamente, sin que les coja de paso, solo por recordar el sabor de unos bocadillos que un día formaron parte de su rutina.

"Uno de los lugares más tradicionales"

Las reseñas de los clientes confirman la popularidad del local. Muchos lo describen como "uno de los lugares más tradicionales para comerte un bocadillo en condiciones".

Otros destacan el tamaño y la abundancia de sus piezas, así como el carácter de comercio local que "mantiene su esencia".

Un cliente que volvió tras 15 años lo resume con nostalgia: "No solo me he llevado la grata sorpresa de que todo sigue igual, sino que he recordado mi juventud y rememorado los mejores bocatas que he probado nunca", destaca.

El precio asequible es otro de los factores más valorados. "Se agradecen en estos tiempos", apunta otro visitante. En definitiva, Bocatas Manolo ha conseguido convertirse en un punto gastronómico tradicional en Sevilla gracias a su cercanía y abundancia.