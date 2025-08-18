Una vecina de Cádiz estalla contra la masificación en las playas: "Es imposible estar aquí, chocan las sombrillas"

Una de las playas de Chipiona en verano. EP Sevilla

Una vecina de Cádiz ha expresado su hartazgo por la masificación en las playas de la provincia. "Es imposible estar aquí, chocan las sombrillas", declaró a través de sus redes sociales.

Esto refleja un conflicto social entre los residentes y el turismo de masas. Este descontento ha provocado también las reacciones de otras personas.

"Si entra algún turista más, comenzamos a caer al mar", afirma uno de los residentes en Cádiz. Aficionados al turismo de sol y playa han convertido las zonas costeras en destinos muy demandados durante los meses de verano.

Perfiles de la red social 'X', antigua Twitter, han compartido su opinión acerca de esta situación: "En Cádiz, las playas y los supermercados están llenos. Es el peor julio en muchos años", dice uno de ellos.

"Conil y alrededores estamos a tope de gente, y la zona de Chipiona y Sanlúcar, igual" menciona, por su parte, otro de los usuarios.

Estrella, vecina de Sanlúcar de Barrameda, está cansada de la gente que "llega la última a la playa y se quiere poner en primera línea".

"Hay quienes dicen que es bueno para el pueblo porque deja dinero y da fama al municipio pero me molesta tanta gente aquí y con tanto tráfico".

La gran afluencia de turista se da especialmente en las playas de Chipiona, la playa de Valdelagrana, el Puerto de Santa María y las playas de Tarifa, como Bolonia y Valdevaqueros.

Todas estas zonas de costa se caracteriza por albergar playas increíbles, de agua salada y arena fina. La mayoría de estas localizaciones ven como sus calles rebosan gente en los meses estivales.

La gastronomía y el clima de la zona se han consagrado como un auténtico reclamo para el turismo. Muchos veraneantes visitan municipios como Zahara de los Atunes, Sanlúcar de Barrameda o Chipiona para degustar algunos de los manjares que emanan de sus cocinas.

El mar como ganador

Aunque las opciones de carne no faltan en las cartas, sin lugar a dudas el producto del mar es el máximo protagonista.

En el caso de Sanlúcar, el premio se lo llevan los famosos langostinos. Cada año, miles de extranjeros provenientes de diferentes puntos de la geografía visitan este municipio costero para deleitarse con este plato.

Por otra parte, en el caso de Zahara, como su propio nombre indica, el ganador es el atún de almadraba. A este rincón de la provincia de Cádiz se acercan, verano tras verano, miles de amantes de este plato.

La localidad lo ofrece en todas sus versiones: crudo o a la plancha, laminado o en daditos. Todo es un sí rotundo cuando se habla del atún.

Por estos factores, una larga lista de municipios pertenecientes a la Costa de la Luz ven como el número de sus habitantes aumenta desde junio hasta agosto, provocando, en ocasiones, las quejas de sus vecinos.