El agobiante momento que se ha vivido en uno de los eventos más famosos de Andalucía: "No me lo puedo creer"

Durante las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, uno de los animales que participaba se desbocó y comenzó a trotar de forma descontrolada por la orilla de la playa, dirigiéndose al agua y provocando el susto entre los asistentes.

El animal, que terminó adentrándose en el mar, ocasionó momentos de tensión entre el público: "No me lo puedo creer", exclamó una espectadora que disfrutaba del día desde una embarcación en el mar y que grabó toda la situación.

La rápida intervención del Grupo Especializado en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil fue clave para evitar una tragedia. Los agentes especializados consiguieron rescatar al caballo y evitar que se ahogara.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco del incidente. Uno de los asistentes grabó el momento y lo publicó. Los usuarios han compartido su preocupación. "Qué angustia, pobrecito", escribe uno de ellos.

También hay mensajes que apuntan a que "no es el primero ni el último, suele pasar porque se asustan al tener que entrar en los cajones de salida".

"Menos mal que al final el caballo está bien", escribe otra de las personas que ha comentado en el video.

Un evento de casi dos siglos

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda nacieron hace casi dos siglos y están declaradas Interés Turístico Internacional desde 1997.

Turismo de Cádiz informa que "el espectáculo suele empezar sobre las seis y media de la tarde y concluye en torno a las nueve y media de la noche con más de 30.000 personas disfrutando del momento".

Las carreras se pueden ver desde los palcos o desde la playa. En esta última ubicación, el espectáculo es gratuito. Cada verano, miles de sanluqueños y visitantes se concentran en la ciudad para presenciar este evento.

Las fechas dependen del calendario de mareas, ya que los caballos necesitan suficiente orilla para competir. Las carreras tienen lugar entre las playas de Bajo Guía y Las Piletas.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos se encarga de organizar el evento e instala un recinto en la línea de meta, en la playa de Las Piletas. En este espacio también se pueden realizar apuestas.

Esta celebración tiene sus raíces en el siglo XIX. Las primeras competiciones datan de 1845 "y en ella participan los mejores jinetes", según Turismo de Cádiz.

A finales del siglo XIX, la aristocracia acudía a esta localidad para los famosos "baños de ola", convirtiéndola en uno de los destinos turísticos de España.

"En la actualidad hay carreras para jockeys (profesionales), gentleman (aficionados) y amazonas, explican. Además, cuentan que "son el acontecimiento deportivo, turístico y social más relevante del verano en el sur de España".

Además, Sanlúcar de Barrameda es "una ciudad señorial" donde se puede "disfrutar de la gastronomía, presidida por la manzanilla, el vino por excelencia de la tierra, y los langostinos de Sanlúcar".