Prado, vecina de Triana de 83 años: "La Velá es para los jóvenes, a mí no me gusta porque hay mucha gente y calor"

La Velá de Santa Ana ya está en el ecuador. Desde el pasado lunes, los trianeros disfrutan de su fiesta grande. Sin embargo, no todos los vecinos del barrio son enamorados de la que es la fiesta más antigua de la ciudad.

Prado es una de las sevillanas que rehuye de la Velá. El calor y la cantidad de gente es lo que le echa para atrás y hace que esta vecina opte por quedarse en su casa durante los días de fiesta. "Mi madre no nos llevaba nunca porque decía que no le gustaba como huele y yo apenas he ido a la fiesta".

No obstante, admite que "la Velá tiene muchas cosas para que la gente disfrute" como las actuaciones o los juegos. Asimismo, destaca que "es una semana dedicada, sobre todo, a la gente joven".

Desde el pasado lunes 21 de julio hasta el sábado 26, tanto trianeros como sevillanos de otras zonas de la ciudad disfrutan de la fiesta que invade actualmente la calle Betis y la plaza del Altozano.

Un total de seis días que arrancó de la mano de Rafa Almarcha, compositor del grupo Siempre Así y pregonero de la Velá de Santa Ana 2025.

¿Cuál es la mejor compañía para disfrutar de la Velá de Santa Ana?

He ido alguna que otra vez, pero no me gusta mucho. Cuando me he acercado a la Velá de Santa Ana ha sido con una amiga mía porque le gusta ver la cucaña.

¿Cómo es el ambiente que se respira en ella?

Bueno, pues para los jóvenes está muy bien, aunque a mí nunca me ha hecho mucha gracia. Hay mucha gente, mucho calor y huele mucho a sardina. Hay mucho ambiente y le gusta a la mayoría de la gente.

¿Cuáles son los recuerdos de su primera vez o cuál de todos los que ha vivido en ella se queda?

Pues no sé. Mi madre nunca nos llevaba a la Velá porque no le gustaba. Decía que era una calle muy estrecha abarrotada.

¿Cómo ha cambiado la Velá a lo largo de los años?

No sabría decirte. Imagino que se habrá ido adaptando a los tiempos. Hay más actuaciones y creo que, cada año que pasa, se anima más gente a ir. Pero como hace años que yo no paso por allí, no te puedo decir en qué ha cambiado exactamente.

¿Qué es lo mejor?

Ni idea. Es que no me gusta.

¿Y lo peor?

Lo peor de la Velá es la Velá.

¿Qué le cambiaría a la Velá de Santa Ana?

Como no es una fiesta que me llame la atención, a pesar de que tiene muchas cosas para que la gente disfrute, creo que, aunque se le hicieran cambios, yo seguiría sin ir. En mi opinión, es una fiesta para la gente joven.

¿Se conserva la identidad de la fiesta?

Imagino que sí. Por lo que veo cuando paseo por los alrededores, ahora va mucha más gente, pero creo que sigue manteniendo la tradición.

¿Ha participado en alguna actividad?

Que va, nunca.