Miriam Arenas, farmacéutica: "Si alguna vez te han dicho que dejes de utilizar retinol en verano, es un error"

La fiebre por los productos de belleza es una realidad alimentada a diario por las redes sociales. Uno de los más comentados en los últimos años es el retinol, un ingrediente que cuenta con un respaldo casi unánime por parte de los dermatólogos.

Gracias a su eficacia y versatilidad, su uso se ha popularizado rápidamente, convirtiéndose en un elemento clave dentro de muchas rutinas de cuidado facial. Sin embargo, como suele ocurrir con los productos que se vuelven virales, su uso no está exenta de mitos. El más común: no se puede usar retinol en verano.

Una afirmación que ha sido rápidamente desmentida por los expertos en dermatología. "Si alguna vez te han dicho que dejes de utilizar retinol en verano, es un error", afirma Miriam Arenas, farmacéutica de la ciudad de Sevilla.

"No te aconsejo que dejes de utilizar retinol en verano porque, en primer lugar, el retinol no es una molécula fotosensibilizante, es decir, que no va a reaccionar con el sol", razona la especialista.

A este argumento añade que, cuando la piel ya está adaptada al retinol, precisamente lo que se desaconseja es que no se pare con el tratamiento. Pararlo implicaría que, al retomarlo después de verano, en septiembre o en octubre, la piel vuelva a atravesar los mismos síntomas de retinización.

"La piel se olvida del retinol", por lo que, cuando se retome al paso de los meses, la piel vuelva a sufrir "descamación, enrojecimiento, tirantez", sostiene la experta.

Sin embargo, sí apunta a que, "en el momento de la retinización", es decir, cuando la piel está comenzando a aceptar el retinol, "es cuando la piel está más sensible con síntomas como descamación e irritación".

Por ese motivo, no es recomendable la exposición a la luz solar en ese momento. "Pero si se lleva mucho tiempo utilizándolo, la piel está completamente retinizada y no hay ningún tipo de problema", insiste.

Por tanto, resume la farmacéutica, sus tres consejos sobre el uso del retinol son: no iniciar su uso en verano, usar protección solar cada mañana y, en la noche antes de saber que se va a estar expuesto al sol, no usar retinol.

Vitamina A

El retinol es una forma derivada de la vitamina A, un nutriente esencial para la salud de la piel, la visión y el sistema inmunológico. En cosmética, pertenece a la familia de los retinoides, compuestos conocidos por su potente capacidad de renovación celular.

Se obtiene principalmente de fuentes animales (retinol puro) o vegetales (carotenos, que se transforman en vitamina A en el cuerpo). Su forma más usada en cosmética es el retinol puro o sus derivados (retinaldehído, retinil palmitato).

Según un estudio publicado en la revista Journal of Cosmetic Dermatology, el uso tópico de retinol ha demostrado mejorar visiblemente la apariencia de arrugas finas, la textura de la piel y la hiperpigmentación, además de estimular la producción de colágeno y acelerar la renovación celular. Estos efectos lo convierten en uno de los activos más eficaces contra el fotoenvejecimiento.

Además, el retinol se utiliza para tratar problemas como el acné, los poros dilatados, el tono irregular y las manchas solares.

Por tanto, no es de extrañar que el retinol sea uno de los ingredientes estrella en dermatología, siempre que se use con precaución, de forma progresiva y acompañado de protección solar diaria.