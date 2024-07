La IV edición de Icónica Santalucía Fest llega a su fin: 214 mil asistentes y un impacto de 190M€ en Sevilla

La IV edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest llega a su fin. Tras comenzar el 7 de junio, el festival dice adiós a la Plaza de España tras superar los 214 mil asistentes y alcanzar un impacto económico para Sevilla de 125 millones de euros.

Esto se amplía con 65 millones de euros de ingresos mediáticos, lo que eleva la cifra total a 190 millones de euros. El evento, destacan desde la orgenización, ha sido uno de los eventos más importantes de la ciudad, por encima de los Grammys o de la final de la Copa del Rey. Siendo así el tercer evento de mayor peso de la ciudad tras sus dos fiestas principales: Feria y Semana Santa.

Icónica ha generado más de 800 puestos de trabajo y en sus conciertos han contribuido 181 empresas locales durante este mes y medio. Un total de 400 empresas, de las cuales 360 son españolas.

En cuanto a la asistencia de este festival, Icónica concluirá con 124 mil asistentes locales, 87 mil de fuera de la provincia y 40 mil internacionales. Un total de 214 mil asistentes que suponen el doble que el año pasado -110 mil-.

Esta noche, Icónica Fest termina su IV edición en la ciudad. Lo hace por todo lo alto, con Take That, la mítica banda que ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y ha conseguido 8 álbumes número uno en el Reino Unido.

Tom Jones

Aitana fue la primera en subirse a este escensario. Tras ella, artistas internacionales como Tom Jones o The Prodigy han llenado la Plaza con noches mágicas. Al igual que lo han hecho los artistas nacionales como Melendi, David Bisbal o Ana Mena entre otros.

Cabe destacar la red social Instagram de ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest. La cuenta ha conseguido 53.200 seguidores, respecto a los 27.000 del pasado año.

Precisamente las redes sociales del Festival serán el canal que este va a utilizar en próximos días para que, esta comunidad digital pueda disfrutar de la pieza “Sevilla sueña contigo”: una mirada audiovisual a lo vivido a lo largo de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024, en un relato conformado por el videógrafo Pablo Ruiz, centrado en las vivencias que cualquier persona ha sentido en la Plaza de España a lo largo del mes de junio.

Al finalizar el concierto de Take That, la música seguirá en la Plaza de España de Sevilla hasta las 03,00am, como cada día, en el DJ Set by Endesa & Icónica Santalucía Sevilla Fest con La Rubia Pincha.

Esta será la despedida al festival que tanto ha hecho disfrutar a la ciudad con un amplio abánico de artistas de todos los géneros y que además vio como cientos de españoles celebraron la consecución de la cuarta Eurocopa de la Selección tras ver la final frente a Inglaterra en sus pantallas.