Los emblemáticos Take That cierran la IV edición del festival Icónica tras un mes y medio de conciertos

Imagen de archivo del grupo Take That.

La banda británica Take That, una de las formaciones más influyentes y exitosas del pop mundial, pondrá el broche de oro este martes a la IV edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 tras un mes y medio de conciertos en la Plaza de España de Sevilla.

El evento congregará a miles de seguidores de la banda de diversas generaciones, quienes vivirán una experiencia con la que podrán recordar junto a los componentes del grupo los mejores éxitos y disfrutar de las novedades de su último disco, 'This Life'.

El mismo se grabó entre las capitales más importantes del mundo, incluida su paso por Barcelona. Las últimas entradas disponibles para la cita cierre del Festival de Green Cow Music, se pueden adquirir en www.iconicafest.com

Take That regresa a los escenarios con su gira 'This Life. Under the stars', un espectáculo que celebra más de tres décadas de éxitos musicales en una gira que se suma a sus más recientes éxitos durante el año 2023. En ese año consiguieron una serie de conciertos sold out, tanto en el Reino Unido como en Europa, destacando su actuación en el famoso estadio de Wembley.

Además, lanzaron un documental titulado 'Take That: We’ve Come a Long Way', que ofrece una mirada íntima a su trayectoria y ha sido un éxito rotundo en plataformas de streaming.

Liderada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, desde su vuelta en 2005, entre los años 1990 y 1996, Take That también estuvo compuesta por Jason Orange, quien volvió en 2005 pero abandonó la misma años después, y el mítico Robbie Williams, que se separó de la banda en 1995. Este años después volvió a colaborar con el grupo en el disco Progress y su correspondiente gira.

La emblemática banda ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y ha conseguido 8 álbumes número uno en el Reino Unido. Además, ha conseguido innumerables premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios Brit Awards, un Ivor Novello y un MTV Europe Music Award.

La influencia de Take That en la música pop es innegable y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades sigue siendo uno de sus mayores logros. Con más de 5 millones de tickets vendidos de sus conciertos alrededor del mundo, Take That ha demostrado su poder de convocatoria y su habilidad para ofrecer espectáculos inolvidables.

Al finalizar el concierto, la música seguirá en la Plaza de España de Sevilla hasta las 03,00am, como cada día, en el DJ Set by Endesa & Icónica Santalucía Sevilla Fest con La Rubia Pincha.