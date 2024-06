Arte LGTB para celebrar el Orgullo en el Sevilla Fashion Outlet

Sevilla Fashion Outlet acoge estos días una muestra de arte LGTBIQ+ con la participación del artista sevillano Pablo Rodríguez LITTLE. La muestra colectiva, llamada Be Proud, Be You Studio, "se exhibe durante todo el mes en 11 espacios de compras de VIA Outlets en Europa, como parte del compromiso de la compañía con la sostenibilidad social".

El ilustrador y ceramista LITTLE es el artista español invitado en esta muestra colectiva de creadores LGTBIQ+ con la que VIA Outlets, el operador de destinos de moda Premium propietario del outlet junto al aeropuerto hispalense.

Además de la obra de LITTLE, la exposición colaborativa reúne los trabajos de Joana Estrela (Portugal), Bas Kosters (Países Bajos) Martix Nawrot y Jogoda Wojtowicz (Polonia) Suzan Habib (Suecia) Fam Irwoll (Noruega) Strify (Alemania), Ester Janecková (República Checa) y Miss Paprika (Suiza).

Pablo Rodríguez, LITTLE (Córdoba, 1989) "es uno de los ilustradores españoles que mejor expresa el poder de la fragilidad, el amor incondicional y la superación a través de su reconocible trazo, aparentemente ingenuo", señalan los organizadores de la muestra.

El artista "ha imaginado para Be Proud Be You Studio un alter ego feliz de conocerse y celebrarse, lleno de amor propio y orgullo de ser quien es", añaden desde Sevilla Fashion Outlet.

"Ser uno mismo"

“No hay nada más revolucionario que atreverse a ser uno mismo”, asegura. El artista, que se define “como un adulto pequeño o un niño grande” ha publicado en medios de la talla de El País o Glamour. En 2020, publica su primer libro, Eres mi persona favorita (Zenith).

El artista LITTLE. EE Sevilla

Desde hace algunos años trabaja nuevos soportes expresivos como la cerámica. Recientemente ha realizado la muestra individual Keep it cute en el CAC Málaga, un paseo por su imaginario personal y una llamada a redescubrir la inocencia.

Como parte de este proyecto, LITTLE ha creado una lámina en edición limitada de coleccionista disponible a cambio de una aportación solidaria de 5 euros que se entregará íntegramente a ILGA Europe, la federación internacional de asociaciones y activistas a favor de la causa LGTB+. La obra puede adquirirse en el punto de información de Sevilla Fashion Outlet.