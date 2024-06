Icónica mantiene el concierto de Tom Jones sin cambios pese a las fuertes lluvias de este miércoles

No hay cambios en el concierto de Tom Jones en Icónica Santalucía. Así lo confirma la organización del festival a EL ESPAÑOL, que aseguran que todo estará listo esta noche en la plaza de España pese a las fuertes lluvias que se han registrado este miércoles.

El tiempo ha transformado este 19 de junio en algo más parecido a noviembre. Algo de frío pero, sobre todo, mucha lluvia. En torno a la una de la tarde las ráfagas de agua han sido especialmente fuertes.

Llueve con fuerza en Sevilla. Las calles, casi vacías, una estampa rara un 19 de junio. pic.twitter.com/1X0AgZcorP — El Español de Sevilla (@sevilla_ee) June 19, 2024

Sin embargo, Icónica abre sus puertas con total normalidad. Desde la organización así lo garantizan, lo que facilita que el concierto de Tom Jones, previsto para las diez y media de esta noche se celebre sin alteraciones.

El cantante tampoco faltará a su cita y en la plaza de España se podrán escuchar algunos de sus temas más famosos como son It´s not unusual' o 'Delilah'. El también conocido como 'Tigre de Gales' ha conseguido colgar el cartel de no hay entradas.

Quienes compraran su billete para ver el espectáculo tienen garantizado el concierto, subrayan desde la organización de Icónica, que recuerdan que el cantante es "un icono mundial" que, aunque pasa ya de los 80 años, sigue dando espectáculo.

La orgnización recuerda, además, "la fuerza vocal que le caracteriza, que en muchas ocasiones ha sido descrita como la de un "barítono robusto y de garganta completa", explican desde la organización del festival Icónica.

Tras Tom Jones, Icónica no para. Así, el viernes 21 actúa Robe, para seguir el sábado con la llegada a Sevilla del festival valenciano 'Bigsound' que, bajo el nombre de BigsoundSevilla cambiará la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la Plaza de España hispalense, dando cabida en su cartel 2024 a Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, terminando la semana con el internacional DJ Boris Brejcha en la tarde-noche del domingo 23.

Tras ellos, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno y Derby Motoreta´s Burrito Kachimba serán los siguientes artistas en actuar durante junio, mientras que en julio será el turno de Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.