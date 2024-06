Tom Jones llega este miércoles al Icónica Sevilla con el cartel de 'no hay entradas'

Tom Jones llega a Sevilla con el cartel de 'no hay entradas'. El mítico cantante británico ha agotado las localidades para el concierto que da este miércoles en el festival Icónica Santalucía.

El cantante de temas tan conocidos como 'It´s not unusual' o 'Delilah', más conocido como 'el tigre de Gales', estará en la Plaza de España este miércoles a las diez y media de la noche. Eso sí, para los afortunados que comprasen entrada, porque ya no quedan.

"En Tom Jones encontramos a todo un icono musical mundial, que con más de 80 años sigue haciendo gala sobre los escenarios de la fuerza vocal que le caracteriza, que en muchas ocasiones ha sido descrita como la de un "barítono robusto y de garganta completa", explican desde la organización del festival Icónica.

"Con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo, en el artista encontramos a todo un auténtico showman, tan frecuente en escenarios de cualquier punto de la geografía y muy versátil musicalmente, pues en él se mezclan géneros como el pop, el góspel, country, dance o el soul", añaden.

Jones, recuerdan en Icónica, tiene en su haber un Grammy, MTV Award, un Globo de Oro y es Oficial de la Orden del Imperio Británico desde 1998 por la gracia de Su Majestad la reina Isabel II, y condecorado como importante figura de la música británica por la monarca en 2005.

Tras Tom Jones, Icónica no para. Así, el viernes 21 actúa Robe, para seguir el sábado con la llegada a Sevilla del festival valenciano 'Bigsound' que, bajo el nombre de BigsoundSevilla cambiará la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la Plaza de España hispalense, dando cabida en su cartel 2024 a Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, terminando la semana con el internacional DJ Boris Brejcha en la tarde-noche del domingo 23.

Tras ellos, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno y Derby Motoreta´s Burrito Kachimba serán los siguientes artistas en actuar durante junio, mientras que en julio será el turno de Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.