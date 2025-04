Jesús de la Salud Vargas, churrero de Pino Montano: "Las cofradías eran más cercanas, ahora hay mucho veto y control"

Jesús de la Salud Vargas es un cofrade de los que les gusta disfrutar la vida de hermandad. Su nombre da una pista de la devoción que siente por la cofradía de Los Gitanos. De hecho se pasó 11 años sacando la Virgen de las Angustias.

A sus 43 años, este calentero, tal como él mismo se define, cree que hay muchas cosas que han cambiado en la Semana Santa desde su niñez. A su juicio, hay menos cercanía "por el aumento de la seguridad" en las calles.

Es de los que se pasa la Semana Santa como cangrejero andando delante de los pasos, sobre todo delante del palio de la Estrella o de San Gonzalo. Jesús transmite su pasión cofrade cada día desde el mercado de Pino Montano, allí donde se ubica su churrería Reina de Los Gitanos, la Virgen que tantos años llevó sobre su costal.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Evidentemente, la vida de hermandad.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La 'ojana'.

¿Cuál es tu hermandad preferida?

Mi querida hermandad de Los Gitanos.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Como me enseñaron en mi casa, es un modelo de vida.

¿Caben más hermandades?

Sí, por supuesto. La Semana Santa necesita una reestructuración seria, como ya pasó en los años 50 y 60, para que las demás hermandades, sobre todo las de víspera, tengan cabida.

¿Qué estampa nunca se pierde?

La salida de La Cena.

Una calle para ver los pasos

Laraña esquina con Orfila.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí, bastante. No es lo mismo la Semana Santa de mi niñez. Las hermandades eran mucho más cercanas. En la actualidad hay demasiados vetos en las calles y controles.

¿Cómo se la imagina en 20 años?

Esperemos que pongamos las bases para que los pasos en la calle sigan siendo cercanos. Si no, esto es para nada. Sobre todo por el tema de la seguridad han perdido cercanía. Para ello se crearon en su día. Es una demostración pública de fe, que hoy en día se hace, pero hay demasiado espectáculo.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

Posiblemente sí. La prueba la hicimos en la Magna de Sevilla. Posiblemente el camino sea el Paseo Colón, pero puede haber más calles interesantes para ello.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Soy uno de esos típicos cofrades a los que le gusta ser cangrejero. Lo llevo a gala. No me pierdo nunca ir cangrejeando delante del palio de La Estrella a su llegada a la calle Adriano. O el de San Gonzalo, por ejemplo. Actualmente está muy complicado con tanta seguridad.

¿Esperar o buscar los pasos?

Yo voy a buscar los pasos, evidentemente.

¿Macarena o Triana?

La Esperanza, la Madre de Dios, la Macarena.

¿De Cristo o de palio?

Soy de palio. Me llevé 11 años debajo de la Virgen de Los Gitanos y soy de palio.

¿Cuál es la marcha más bonita?

Reina de San Román.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

Eso fue un movimiento que empezó en los años 70 con los '¡Viva la Esperanza Macarena!' o '¡Viva Triana!'. Pienso que forma parte del mundo de las cofradías en la calle. No pienso que sea malo, igual que se escuchaba cantarle a mi hermandad de Los Gitanos. ¿Que últimamente se hayan visto cosas peores? Puede ser, pero hay cosas que se pueden arreglar y cosas que no se deben ni tocar.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

No. En absoluto. Sería una locura

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Por supuesto que hay que hacer un control del uso. Pero eso no quiere decir que la gente no esté cómoda en la calle. Mientras que no estorben, no hay problema.