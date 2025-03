La pastelería de Sevilla en la que puedes personalizar las torrijas y que sirve la receta de Semana Santa durante todo el año

La temporada de torrijas comenzó hace ya varias semanas. Empezada la Cuaresma, las vitrinas de las pastelerías rebosan este dulce tan típico en la época cofrade. Y es que, se sea capillita o no, a nadie le amarga esta receta.

Se trata de uno de los pasteles más antiguos de la gastronomía andaluza. Las torrijas tienen su origen en la época romana. Hacia el siglo I, se empapaba pan en leche y, posteriormente, se endulzaba con miel. Sin embargo, la receta empezó a asociarse con la Semana Santa a partir de la Edad Media.

Para aprovechar el pan duro durante la Cuaresma cuando estaba prohibido comer carne, se empezó a elaborar el que ahora es uno de los dulces más consumidos en Andalucía durante la época de la Cuaresma y la Semana Santa.

Ahora, cada quién elabora la receta a su gusto. Hay quienes las empapan en leche y quienes las impregnan en vino. Sea como sea, es uno de los dulces favoritos de los sevillanos y, por esta razón, en la ciudad se encuentra una gran variedad de establecimientos especializados en la receta.

La Torrijada es uno de ellos. Este local en el número 11 de la calle Lineros es una de las joyas de la corona hispalense en lo que ha gastronomía se refiere. En él se sirven torrijas durante todo el año, lo que le ha hecho consagrarse como uno de los lugares favoritos de los amantes de este dulce.

Tres tipos de torrijas

El establecimiento sevillano despacha tres tipos de torrijas: la mini, la tradicional y la brioche. Esta última es la más pedida por los clientes que lo visitan. El secreto es que, en lugar de estar frita como las de elaboración tradición, está tostada en la sartén y con caramelo salado.

En cuanto a la mini, son de miel y vino, tienen un precio de 1,25 y hay de tres clases. Las despachan bañadas en chocolate blanco, negro y con una capa de yema tostada.

Además, La Torrijada, como no podría ser de otra manera, no se olvida de los paladares más básicos. Por eso en su carta no faltan las torrijas tradicionales, bañadas en leche aromatizada con azúcar, canela, limón y naranja.

Las combinaciones más queridas

Por si todo esto fuera poco, el equipo de la pastelería ofrece la opción de personalizar la torrija. De esta forma, los golosos podrán elegir entre seis tipos de helados diferentes, seis clases de toppings y cinco salsas para condimentar el dulce.

Rafael, camarero del establecimiento señala que "las combinaciones que más gustan son la de brioche con helado de vainilla, caramelo toffe y lotus y la que lleva helado de turrón, sirope de chocolate y Kit Kat".

En cuanto a los precios, estos oscilan entre el 1,25 euros y los cinco euros. No obstante, hay que tener en cuenta que quien quiera añadirle una bola de helado tendrá que pagar un sumplemento de 1,75 euros.

La Torrijada no solo sirve el dulce que le da nombre. Sino que "desde hace unos meses" han diversificado el producto. Ahora, además de la famosa receta, despachan vinos andaluces, de naranja, queso y jamón. También cafés de especialidad y multitud de tipos de tés.

Con todo esto, La Torrijada se consagra como uno de los mejores lugares para disfrutar del dulce típico de la Semana Santa. Ya sea en la época de Cuaresma, durante la semana de los pasos en la calle o en el resto del año.