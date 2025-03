Ana María, carnicera del Arenal: "Les limitaría las sillitas a los más jóvenes. Ellos pueden aguantar horas de pie"

Sevilla es una ciudad de tradiciones. Las calles más céntricas están inundadas de rincones antiguos que hacen que no se pierda la esencia de la urbe. Lugares con casta y solera en los que el sevillano se siente como en casa.

Uno de esos enclaves es el Mercado del Arenal. Cientos de hispalenses lo visitan a diario para colmarse de los productos que se despachan en él. Parece que por el número 4 de la calle Pastor y Landero no ha pasado el tiempo.

Ana María (63) es una de las caras del mercado. Cada mañana levanta la persiana de de su carnicería para atender a todo el que va. Esta vez, además de proveer a sus clientes, ha respondido al cuestionario de la serie 'Cuaresma a pie de calle'.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Todo lo que conlleva la Semana Santa es bonito. Desde el Miércoles de Ceniza que empieza hasta el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Todo es bonito aquí en Sevilla.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Toda la gente que hay. La masificación. Antes se vivía de otra manera.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Para mí la Semana Santa es una cosa que se lleva desde que se es pequeño. El Domingo de Ramos estrenábamos ropa, el Jueves Santo y el Viernes Santo íbamos a ver la Madrugada, la familia que venía. En fin, todo.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Por supuestísimo que sí. El Viernes Santo era más acogedor, menos gente. Hoy hay mucha masificación. No sé si es a consecuencia de las redes sociales, pero hay demasiada gente.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No tengo ni idea, no sabemos qué va a pasar mañana.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Para mí son todas bonitas, todas tienen un encanto. Pero en especial la del Baratillo, que es la del barrio.

¿Esperar o buscar pasos?

Esperarlos, no me gusta estar andando por la calle. Si voy a ver una hermandad, me espero en el sitio a que pase por allí.

¿Cristo o palio?

Los dos son bonitos, me gustan los dos por igual. Aunque el Cristo de la Esperanza de Triana no puede ser más bonito.

¿Triana o Macarena?

La trianera. Me gusta porque la hemos vivido más, pero cualquiera de las vírgenes son bonitas. Lo que pasa que aquí, en el mercado, la de Triana nos pilla más cerca.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Yo creo que sí. Hay demasiados nazarenos en la calle. Si hubiese menos cantidad de nazarenos sería mejor, el recorrido sería más acogedor.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

No, todo el mundo no puede estar de pie tantas horas. A quienes sí se las limitaría sería a los más jóvenes. Ellos sí pueden aguantar, pueden con todo, pero las personas mayores no.

¿Cree que caben más hermandades en la Semana Santa?

No. Está todo demasiado masificado, con lo que hay tenemos bastante.

¿Qué estampa nunca se pierde?

Por la mañana, la Esperanza de Triana pasando por enfrente del mercado, por el Baratillo. Me encanta.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Todas son bonitas en Sevilla. Pero me gusta mucho ver las procesiones en el Puente de Triana. Por ejemplo, San Gonzalo el Lunes Santo cruzando para llegar al centro de Sevilla.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

En una bulla no te puedes ni mover. Hay que moverse lo menos posible e intentar esquivarlas

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, así está bien.