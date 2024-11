El Domingo de Ramos estrenará en 2025 el orden y los recorridos que la lluvia frustró en 2024

Las hermandades del Domingo de Ramos han acordado mantener para el 2025 la configuración que no se pudo estrenar en 2024 por la lluvia. Solo La Borriquita pudo completar el recorrido completo, mientras que La Paz, Jesús Despojado y La Cena se resguardaron a la Catedral sin volver a sus templos el mismo día. El resto no salieron.

Así, los recorridos y los horarios serán los mismos aprobados en el Cabildo de Toma de Horas de 2024.

Por tanto, el orden del Domingo de Ramos de 2025 será el siguiente: La Borriquita, Jesús Despojado, La Hiniesta, La Paz, La Cena, San Roque, La Amargura, la Estrella y el Amor.

Ayuntamiento de Sevilla El periodista Pablo Sánchez y el pintor José Cabrera serán los pregoneros de la Semana Santa en Triana

La jornada ya afrontó en 2023 una primera reorganización en busca de acabar con los tradicionales retrasos, pero la última cofradía, El Amor, pasó por la carrera oficial 33 minutos más tarde. Solo un año antes, la tardanza había sido de 55 minutos.

Ese año, La Hiniesta había pasado de ser la quinta a la tercera de la nómina, adelantando su salida. La Paz pasó a ser la quinta. Por su parte, La Amargura se adelantó a la Estrella y El Amor.

Por su parte, para 2024 el principal cambio era que La Paz pasó a a ser la cuarta por detrás de la Borriquita, Jesús Despojado y La Hiniesta. La Cena pasó a ser la quinta para anteceder a La Amargura, La Estrella y El Amor.

Mismos recorridos por La Alfalfa

Por tanto, las hermandades de La Cena y San Roque mantienen sus recorridos establecidos en 2024 por la Plaza de la Alfalfa. También se conservan los puntos de control horario entre las hermandades de La Cena, San Roque y La Amargura tras dejar la Catedral, principales novedades incorporadas el año pasado.

No obstante, la configuración del Domingo de Ramos no es estática. Tal como se informó el año pasado, las hermandades se ha comprometido a estudiar alternativas si el resultado del 2025 no es satisfactorio, según informan desde el Consejo de Cofradías.

No se pierde de vista el objetivo de "seguir mejorando la configuración" de un día tradicionalmente unido a los retrasos y donde casi todos los cortejos superan los 1.000 nazarenos. Siguen abiertas, por tanto, el resto de alternativas que fueron consideradas viables en su momento.