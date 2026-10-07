El Hospital Quirónsalud celebra cinco años como referente en la atención materno-infantil de Sevilla

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud celebra cinco años desde su apertura, en octubre de 2021. Bajo el lema ‘5 años viendo nacer a Sevilla’, el centro conmemora una trayectoria que lo ha consolidado como referente en la atención materno-infantil de la ciudad.

Durante este periodo, ha combinado la experiencia y especialización de sus profesionales con la innovación y la tecnología avanzada para ofrecer una atención cada vez más personalizada a las mujeres, los recién nacidos y sus familias.

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla nació con un nuevo concepto de maternidad y un modelo de atención centrado en cuidados personalizados.

Su apertura supuso la creación del único hospital privado de Andalucía dedicado exclusivamente a la salud de la mujer y el niño, una singularidad que mantiene cinco años después.

Desde el inicio de su actividad, el centro ha incorporado servicios especializados dirigidos por profesionales de amplia experiencia.

Entre ellos destacan la Unidad Integral de Patología Mamaria, la Unidad de Patología del Suelo Pélvico, la atención integral en Ginecología Oncológica, la Unidad de Neonatología y UCI Neonatal, y el Servicio de Anestesiología, que acompaña a la mujer antes, durante y después del parto con una atención personalizada y basada en los más altos estándares de calidad.

Nuevos servicios para mujeres, bebés y familias

El modelo asistencial ha evolucionado mediante la ampliación de la cartera de servicios y la incorporación de nuevas áreas que responden a las necesidades de las pacientes y sus familias.

Entre las principales novedades se encuentran la Unidad de Medicina Regenerativa, la Unidad de Menopausia y el cribado de cardiopatías congénitas en el recién nacido.

Esta evolución también se ha trasladado a la atención de las familias con iniciativas como la posibilidad de inscribir al recién nacido en el propio hospital. De este modo, el centro integra asistencia, prevención y servicios destinados a facilitar la experiencia de las familias.

Un equipo multidisciplinar y tecnología avanzada

Esta trayectoria es fruto del trabajo de un equipo especializado y multidisciplinar, integrado por ginecólogos, cirujanos, matronas, pediatras, neonatólogos, enfermeras, anestesiólogos, radiólogos y otros profesionales.

Todos ellos trabajan de forma coordinada con el resto de las áreas del hospital para ofrecer una atención cercana y de calidad.

Su labor se apoya en una dotación tecnológica avanzada y en una apuesta sostenida por la innovación y la mejora continua de la calidad asistencial, dos pilares que han acompañado la evolución del hospital durante estos cinco años.

‘5 años viendo nacer a Sevilla’

Con el lema ‘5 años viendo nacer a Sevilla’, el Hospital Materno-Infantil Quirón Salud reconoce aquello que ha dado sentido a sus primeros cinco años: la confianza de las familias y el compromiso con el cuidado de su salud.

"Ver nacer a Sevilla" es mucho más que asistir al nacimiento de miles de niños; significa acompañar a las familias en momentos esenciales, cuidar de su bienestar y ofrecerles un modelo de atención basado en la cercanía, la confianza y la excelencia profesional. Este compromiso seguirá siendo el eje de la actividad del hospital y de su manera de entender el cuidado materno-infantil.