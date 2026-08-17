El Virgen del Rocío duplica los trasplantes respecto al primer semestre de 2025 y llega a su máximo histórico

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha cerrado el primer semestre de 2026 "prácticamente duplicando" el número de trasplantes respecto al mismo periodo de 2025.

En total, en esta ocasión se han registrado 53 donantes de órganos, a los que se suman 19 donantes de multitejidos. En 2025, las cifras fueron de 27 donantes de órganos y 17 donantes de multitejidos.

Según ha precisado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el centro hospitalario en una nota de prensa, el resultado ha situado al centro sanitario como el andaluz con "mayor número de donantes" de órganos hasta el 30 de junio.

Esto significa que la actividad del HUVR ha tenido un "peso determinante" en el conjunto de la provincia y de la comunidad.

Con 53 donantes frente los 71 registrados en la provincia de Sevilla, el que es uno de los centros de referencia en múltiples áreas ha llevado a cabo el 74,6% de la actividad.

Además, ha representado por sí solo el 21,8% del total autonómico, en el que Sevilla ha aportado el 29,2% de todos los donantes de Andalucía. Se han registrado 243 toda la comunidad autónoma.

De esta manera, la provincia de Sevilla ha alcanzado una tasa estimada de donación de órganos de 71,4 donantes por millón de población.

Destacan el Hospital Universitario Virgen Macarena con ocho donantes; Hospital San Juan de Dios del Aljarafe con cinco; Hospital Universitario Virgen del Valme con tres; Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna con uno y Quirón Sagrado Corazón con un donante.

Crecimiento de la donación en asistolia

Asimismo, uno de los aspectos más destacados del balance ha sido el notable crecimiento de la donación en asistolia.

En el Hospital Virgen del Rocío, esta modalidad ha pasado de 9 donantes en el primer semestre de 2025 a 28 en el mismo periodo de 2026. Por su parte, la donación en muerte encefálica también ha experimentado un incremento, pasando de 18 a 25 donantes.

En este sentido, el avance ha reflejado la consolidación de un modelo de donación de "alta complejidad", basado en la detección precoz, la coordinación entre equipos, la formación continuada de los profesionales y la capacidad organizativa del hospital para dar respuesta a situaciones clínicas especialmente complejas.

El balance del primer semestre también ha sido "especialmente positivo" en donación de tejidos, dado que el HUVR ha registrado 55 donantes con componente tisular hasta el 30 de junio de 2026, frente a los 32 del mismo periodo de 2025, con un incremento cercano al 72%.

Al hilo, la coordinadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid, ha señalado que estos resultados han demostrado que la "confianza de la ciudadanía y la generosidad de las familias son el corazón del modelo de donación", dado que la donación de tejidos permite tanto "salvar vidas" mediante el trasplante de órganos como "mejorar de forma decisiva" la calidad de vida de muchas personas.

Nuevos hitos de trasplantes de órganos y tejidos

A los resultados en donación se ha sumado el incremento de la actividad trasplantadora del Complejo Hospitalario Universitario Virgen del Rocío, que ha realizado 171 trasplantes de órganos sólidos en el primer semestre de 2026, frente a los 154 del mismo periodo de 2025, lo que ha supuesto un crecimiento del 11%.

De esta manera, el centro ha realizado en este periodo 112 trasplantes renales, de los cuales ocho son niños, 43 trasplantados de hígado, 15 cardíacos y un trasplante intestinal, lo que ha supuesto un "nuevo hito de alta complejidad" para el hospital y ha ampliado la capacidad trasplantadora del centro dentro del sistema sanitario andaluz.

Igualmente, el crecimiento es especialmente destacado en el trasplante cardíaco, que ha pasado de nueve trasplantes en el primer semestre de 2025 a 15 en el mismo periodo de 2026, donde ocho han sido realizados con corazones procedentes de donantes en asistolia controlada.

A ello, se han sumado más de 200 pacientes que recibieron un injerto óseo, piel donada del banco de tejidos para el tratamiento de grandes quemaduras y 36 pacientes que recibieron un trasplante de córnea en el Virgen del Rocío.

Del mismo modo, 65 pacientes recibieron un trasplante de médula, 29 fueron autólogos y 36 fueron alogénicos, a los que hay que sumar los 52 pacientes que recibieron terapia CAR-T.

Desde la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva, se ha subrayado que estos resultados son posibles "gracias a la generosidad de los donantes" de órganos y tejidos y de sus familias, además del compromiso de los profesionales sanitarios y el "trabajo coordinado" de una red hospitalaria "preparada para actuar con rigor, sensibilidad y eficacia".

En este sentido, cada proceso de donación y trasplante ha implicado a "numerosos equipos" como cuidados intensivos, urgencias, quirófano, anestesia, enfermería, inmunología, celadores, TCAE, laboratorios, anatomía patológica, radiología, equipos quirúrgicos, coordinación de trasplantes y profesionales responsables del acompañamiento a las familias y familiares de pacientes, equipos directivos, red de coordinación, Organización Nacional de Trasplantes y Coordinación autonómica de trasplantes.