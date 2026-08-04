Dos cirujanos sevillanos, entre los diez más prestigiosos del país según un ranking elaborado por doctores

Los cirujanos generales y del aparato digestivo Salvador Morales, del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, y Fernando de la Portilla, del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, ambos en Sevilla, vuelven a situarse entre los diez especialistas más prestigiosos de España.

Así lo refleja el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), elaborado por Merco a partir de las valoraciones realizadas por profesionales del sector.

El doctor Salvador Morales, jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, ha sido reconocido una vez más en el ranking de Hospitales y médicos con mejor reputación de España por servicio clínico en su 11ª edición.

Estos galardones reconocen a médicos, hospitales y administraciones sanitarias por su mejor reputación y ponen en valor el esfuerzo clínico, investigador y de gestión que realizan a nivel nacional.

Este reconocimiento sitúa a la cirugía y medicina sevillana y andaluza en el máximo nivel de nuestro país.

El doctor Morales es uno de los máximos referentes del país en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo y ejerce como jefe de servicio en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Ha logrado una notable relevancia nacional e internacional por el tratamiento del cáncer de colon, cirugía de pared abdominal y obesidad con el uso de técnicas mínimamente invasivas, siendo uno de los principales exponentes en el desarrollo de las nuevas innovaciones en cirugía basada en la inteligencia artificial y la cirugía guiada por la imagen, estando asimismo inmerso en el inicio de programas de robotización en cirugía.

Además, lidera el servicio de Cirugía de la Obesidad en el Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad de Quirónsalud Sagrado Corazón desde su apertura en el año 2021.

Como prueba de todo ello, la Revista Forbes lo incluye desde 2018, y de forma ininterrumpida, entre los 100 mejores médicos de España en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia.

Por su parte, el doctor Fernando de la Portilla, jefe de la Unidad de Proctología Avanzada del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, ha avanzado una posición, pasando a ocupar el quinto lugar en el ranking de los 10 mejores cirujanos generales y del aparato digestivo de nuestro país.

De la Portilla, jefe también del Servicio de Coloproctología del Hospital Universitario Virgen del Rocío y catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla, ha estado siempre a la vanguardia de su especialidad, implantando nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para abordar el reto del cáncer colorrectal en Sevilla.

Asimismo, ha puesto en marcha junto con el jefe de la Unidad de Cirugía Colorrectal, Antonio Amaya, una nueva Unidad de Coloproctología en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, que aborda de forma integral la especialidad de la cirugía general y del aparato digestivo que se encarga del diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de todas las patologías del colon, recto y ano.

Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía y es miembro de la Asociación Española de Cirujanos, ocupando el puesto de vocal y de la Asociación Española de Coloproctología, donde ejerció como vocal, tesorero, vicepresidente y presidente.

Sobre el MRS

El MRS es un cuestionario en el que son los propios doctores los que evalúan a sus compañeros de profesión para dictaminar quiénes son los 10 mejores médicos de cada especialidad.

Estos reconocimientos, otorgados por Merco y el Observatorio de Salud, son el resultado de una exhaustiva, rigurosa, independiente y objetiva evaluación llevada a cabo por MERCO, con su monitor MRS y verificada por KPMG, con la participación de un jurado de 42 expertos.

El objetivo es reconocer el trabajo de los mejores profesionales por áreas terapéuticas, así como de la administración sanitaria y la gestión hospitalaria, así como poner en valor el esfuerzo clínico, investigador y de gestión que realizan a nivel nacional.