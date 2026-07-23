El servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón implanta una endoprótesis personalizada

Foto de equipo tras la cirugía en el quirofano hibrido del hospital Quironsalud Sagrado Corazon Quironsalud Quironsalud

El servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha implantado con éxito una endoprótesis personalizada de última generación para tratar un aneurisma complejo en una paciente que ya había sido intervenida previamente hasta en dos ocasiones.

La planificación individualizada del procedimiento y el empleo de un dispositivo diseñado específicamente para la anatomía de la paciente permitieron resolver un caso especialmente complejo mediante una técnica endovascular.

Concretamente, la paciente presentaba un aneurisma sacular de unos 8 centímetros de diámetro, es decir, una dilatación anormal en forma de globo localizada en la pared de la aorta.

El doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, indica que el caso exigía del diseño de una estrategia terapéutica altamente individualizada, ya que la anatomía vascular y las intervenciones previas limitaban las opciones convencionales de abordaje.

“Planificamos minuciosamente el procedimiento y se optó por la implantación de una endoprótesis fenestrada personalizada anclada en la aorta ascendente, fabricada específicamente para adaptarse a las características anatómicas de la paciente, con apertura en el tronco bovino con idea de preservar el flujo sanguíneo hacia las principales ramas de la aorta”, explica.

Este tipo de endoprótesis de última generación permite tratar patologías aórticas complejas que por su localización o por las características del paciente no pueden tratarse con dispositivos estándar.

Su diseño a medida mejora la precisión del procedimiento, facilita la adaptación a cada anatomía y amplía las posibilidades de tratamiento mediante técnicas mínimamente invasivas, evitando en muchos casos intervenciones quirúrgicas de mayor agresividad.

La técnica endovascular es un procedimiento mínimamente invasivo que permite acceder a la aorta a través de pequeñas incisiones, guiando la endoprótesis por el interior de los vasos sanguíneos hasta su posición definitiva.

“Este abordaje se asocia generalmente a una menor agresión quirúrgica, una recuperación más rápida y una reducción de las complicaciones postoperatorias, siempre que las características del paciente permitan su indicación”, señala el doctor Gómez Vidal.

Con este tipo de procedimientos, el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en colaboración con Neoláser Cardiovascular, continúa reforzando su capacidad para abordar patologías vasculares de elevada complejidad mediante técnicas endovasculares de alta especialización.

Este abordaje se apoya en una planificación personalizada y en el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, reforzado por el uso del quirófano híbrido, donde se integra la experiencia de distintos especialistas, como cirujanos cardiovasculares, cirujanos vasculares y cardiólogos, con tecnología de imagen avanzada en tiempo real.

Todo ello permite realizar intervenciones de máxima precisión y ofrecer tratamientos cada vez más seguros y adaptados a las necesidades de cada paciente.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además de dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está presente en Latinoamérica.

En conjunto, cuenta con más de 55.000 profesionales distribuidos en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de tecnología de última generación y de un equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Entre sus centros figuran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya y el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, entre otros.

El grupo trabaja en la promoción de la docencia —catorce de sus hospitales son universitarios— y de la investigación médico-científica. Para ello cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Asimismo, su actividad asistencial se organiza en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y facilitar la traslación clínica de sus investigaciones.

Actualmente, Quirónsalud desarrolla numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan una labor pionera en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.