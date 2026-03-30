Los expertos advierten: ser costalero en la Semana Santa de Sevilla puede acarrear problemas cardiovasculares

Especialistas en Cardiología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón apuntan que la exigencia física que afrontan los costaleros durante la Semana Santa está considerada como una actividad de alto impacto para el sistema cardiovascular.

El sobreesfuerzo prolongado, las altas temperaturas y, en muchos casos, una preparación física insuficiente, pueden favorecer la aparición de episodios cardíacos potencialmente graves, especialmente en personas con factores de riesgo no diagnosticados o mal controlados.

Desde el punto de vista cardiovascular, el trabajo de un costalero es comparable a una actividad física de alta intensidad, soportando grandes cargas durante largos períodos de tiempo y en posturas muy exigentes.

Tal y como explica el doctor Manuel González Correa, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, "el trabajo del costalero implica un incremento brusco de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, lo que puede poner de manifiesto problemas cardiovasculares previos, especialmente en personas que presenten factores de riesgo, por lo que se hace imprescindible concienciar sobre la importancia de la preparación previa y la vigilancia de los síntomas".

Entre las posibles manifestaciones asociadas a este sobreesfuerzo se encuentran las crisis hipertensivas, arritmias o síncopes, entre otras.

La probabilidad de que aparezcan aumenta en personas con hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad, sedentarismo o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

"Muchas veces estos factores no están diagnosticados o no están bien controlados, y el esfuerzo actúa como desencadenante, por lo que haberse realizado un chequeo médico previo en estos casos es más que recomendable", añade el especialista.

Igual de importante que conocer a qué riesgos se exponen, el doctor González Correa resalta que es indispensable reconocer los signos de alarma.

Dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, mareo, sensación de desmayo, palpitaciones intensas, sudoración fría o dolor irradiado a brazo, cuello o mandíbula son síntomas que requieren actuar de inmediato.

"Ante cualquiera de estos síntomas, hay que detener la actividad y solicitar atención médica para una adecuada valoración", advierte.

Consejos básicos

El doctor Manuel González Correa resume en los siguientes puntos los principales consejos:

Detener el esfuerzo de inmediato ante cualquier síntoma sospechoso.

No minimizar los síntomas: el dolor en el pecho o la dificultad respiratoria nunca deben ignorarse.

Contactar cuanto antes con los servicios de emergencia.

No reincorporarse sin una valoración médica previa.

Mantener la calma y reposo permaneciendo sentado o tumbado hasta recibir asistencia.

Actuar ante una posible pérdida de conciencia y activar de inmediato el protocolo de emergencia

Teniendo en cuenta todo esto, el doctor González Correa insiste en que todas estas recomendaciones se dirigen especialmente a personas que puedan presentar algún factor de riesgo cardiovascular, ya sea conocido o no, y que, sumado a la exigencia física propia de esta actividad, podría favorecer la aparición de algún episodio.

Por ello, subrayan la importancia de gozar de un buen estado de salud y de haber realizado una adecuada preparación previa, con el objetivo de que los costaleros puedan realizar su labor con seguridad y vivir plenamente su participación junto a sus hermandades.