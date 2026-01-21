Los expertos de Sevilla prevén que la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres tendrán cáncer; la mayoría lo superará

Los expertos del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa han declarado que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida, aunque la mayoría superará la enfermedad, según las previsiones para 2040 expuestas en Sevilla.

El centro sanitario ha acogido la III Escuela de pacientes oncológicos, un encuentro dirigido a pacientes y familiares con el objetivo de ofrecer información, apoyo y acompañamiento integral.

El doctor Jaime Lluch, oncólogo médico del centro, ha presentado estas estimaciones durante su intervención.

El especialista ha recordado que el cáncer constituye "una de las principales causas de mortalidad en el mundo" y ha recalcado que "gran parte de los tumores son evitables".

Según ha explicado, muchos casos se asocian a factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo o la falta de actividad física.

El doctor Lluch ha destacado el papel de la inmunoterapia, ya que "mejora significativamente" la calidad de vida de los pacientes.

Terapia dirigida

Esta técnica estimula al propio organismo para identificar y combatir las células tumorales y puede mantener sus efectos incluso tras suspender el tratamiento.

También ha subrayado la importancia de la terapia dirigida como modelo de medicina personalizada, con respuesta rápida y menor toxicidad, especialmente presente en cáncer de pulmón, melanoma, ovario, tiroides y tumores digestivos.

El especialista ha resaltado además el valor de la investigación y de los ensayos clínicos. Según ha señalado, "representan una oportunidad fundamental para acceder a tratamientos innovadores" y, en muchos casos, "pueden ser la mejor opción terapéutica".

Mitos

Durante la jornada, la nutricionista Alicia Salido ha desmontado mitos sobre dietas relacionadas con el cáncer y ha afirmado que "no existe evidencia científica" que respalde dietas como la cetogénica o el ayuno intermitente.

Ha defendido la dieta mediterránea como modelo más sólido. Por su parte, Gloria Fuertes, de la AECC, ha explicado los derechos y recursos disponibles para pacientes y familiares.

La psicóloga Charo Antequera ha abordado el impacto emocional del cáncer y ha trabajado técnicas de mindfulness y respiración consciente.

La jornada ha concluido con un turno de preguntas y ha reafirmado el objetivo de ofrecer un espacio útil y cercano para las personas con cáncer.