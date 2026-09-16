Encuentran a un hombre de 64 años que se había caído y llevaba casi un día desaparecido en un pinar de Sevilla

Imagen de un agente de la Guardia Civil en un pinar. Guardia Civil.

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 64 años que llevaba desaparecido 18 horas, a la intemperie y sin posibilidad de pedir auxilio en la localidad sevillana de Aznalcázar.

El aviso lo dio un agente de prácticas sobre las 5:35 horas del pasado martes tras ver un coche mal estacionado y aislado en una zona de pinares cuando se dirigía a su puesto de trabajo. Posteriormente, dio aviso a su jefe de cuartel y otro compañero de la patrulla.

Una vez comprobaron que en el vehículo no había nadie, comenzaron una batida por la zona para inspeccionarla. Durante la misma, los guardias civiles escucharon un leve sonido que provenía de una zona de densa vegetación. Entre los matorrales estaba el desaparecido.

El varón se encontraba tirado entre las zarzas, desvanecido y sin capacidad para incorporarse. Además presentaba múltiples erosiones y síntomas de deshidratación severa.

El hombre le comunicó a los agentes que se había caído el día anterior y que el accidente le incapacitó para moverse o comunicarse puesto que no tenía a su alcance el teléfono móvil. Es por ello por lo que él estuvo 18 horas incomunicado, sin dar noticias y soportando las inclemencias meteorológicas.

Inmediatamente, los agentes del Instituto Armado alertaron a la Central Operativa de Servicios, coordinando la llegada de los equipos sanitarios.

Una vez estabilizado en el lugar, el herido fue evacuado inicialmente al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y derivado posteriormente al Virgen del Rocío de Sevilla debido a la gravedad de las lesiones constatadas.

Paralelamente, los agentes lograron localizar e informar a un familiar directo del afectado, quien hasta ese momento desconocía el siniestro.

La intervención concluyó con la estabilización y recuperación médica del accidentado tras su hospitalización, que semanas después del suceso, acudió personalmente a las dependencias de la Guardia Civil de Aznalcázar para entregar una carta y mostrar su agradecimiento.