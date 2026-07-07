La Junta, en alerta por las muertes por golpes de calor: casi un centenar en menos de cuarenta días

Un coche de caballos junto a un termómetro con más de 40 grados de temperatura..jpg María José López Europa Press

Las altas temperaturas con las que ha arrancado este periodo veraniego en toda España, especialmente en la provincia de Sevilla, continúan causando víctimas mortales, como consecuencia directa del calor. En Andalucía, desde el inicio de junio se han registrado 97 muertes, y de las cuales más de 15 pertenecen a la capital.

Las muertes atribuibles al calor han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España y llegaron a las 937 el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

Según estos datos, en los cinco días que van desde el inicio del mes de julio, Andalucía es la región que lidera en número de fallecidos como consecuencia del calor, con 24 muertes atribuibles a la exposición a altas temperaturas.

En lo que va de temporada estival, según el sistema MoMo, en Sevilla se han registrado más de quince muertes por calor, siendo la provincia andaluza donde un mayor número de personas han muerto por las altas temperaturas.

A las catorce muertes registradas en junio, hay que sumarle los dos fallecimientos producidos en los primeros días de julio, en plena ola de calor, que continuará durante los próximos días, con temperaturas superiores a los 40 grados en la mayor parte de la provincia sevillana, incluida su capital.

Una mujer de 71 años falleció el pasado jueves tras exponerse a altas temperaturas en el interior de su vivienda, ubicada en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, lo que da una muestra de que es necesario protegerse del calor, pese a encontrarse dentro de casa.

Por otro lado, un trabajador agrícola murió en la localidad de Aznalcóllar, debido a un golpe de calor mientras realizaba su oficio en el exterior.

En 2025, la provincia de Sevilla registró 67 muertes atribuibles al calor entre el mes de junio y la primera mitad de julio, en pleno episodio de temperaturas extremas que golpeó con especial dureza a Andalucía.

De ese total, 21 fallecimientos se produjeron en junio y 46 en los primeros quince días de julio, según los datos del Observatorio de Salud y Cambio Climático, elaborados a partir del sistema MoMo de monitorización de la mortalidad diaria.

Casi 100 muertes en Andalucía

El sistema MoMo se utiliza para analizar la mortalidad diaria a nivel nacional por todas las causas, y entre ellas también las asociadas a las altas temperaturas, aunque no contabiliza solo las defunciones debidas específicamente a un golpe de calor sino todos los fallecimientos que se pueden asociar a un agravamiento de otras enfermedades como pueden ser cardiovasculares, respiratorias o renales.

Con las veinticuatro personas que han perdido la vida en la comunidad andaluza en este inicio del mes de julio, ya son cerca del centenar las muertes que tienen como consecuencia directa las altas temperaturas.

En el anterior mes de junio, en Andalucía se produjeron 73 muertes por verse expuestas al calor, aunque lejos de la comunidad que lideró el 'ranking' de fallecidos debido a la exposición a las altas temperaturas, que se dio en el País Vasco, con 153 personas fallecidas con golpes de calor como principal causa mortal.

En todo caso, las cifras de 24 fallecimientos en solo cinco días, con una media de casi cinco muertes diarias, establecen unos números que indican que es necesario protegerse de las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

800 urgencias

El consejero de Salud en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía ante el episodio de altas temperaturas y ha destacado que la Consejería trabaja "desde la anticipación, la prevención y la coordinación entre todas las administraciones" para minimizar los efectos del calor.

No obstante, ha insistido en la necesidad de que la población adopte medidas de autoprotección, ya que desde el inicio de la campaña el sistema sanitario público andaluz ha registrado 800 urgencias relacionadas con las altas temperaturas. De ellas, 564 fueron atendidas en Atención Primaria y 236 en hospitales.

Además, hasta el 4 de julio se habían notificado nueve casos de golpe de calor, de los que ocho requirieron ingreso hospitalario. En la actualidad permanecen hospitalizados cinco pacientes. Por provincias, se han registrado tres casos en Almería, dos en Cádiz y uno en cada una de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén.

En cuanto a la evolución de los afectados, Sanz ha informado de que ya se han producido dos fallecimientos, mientras que tres pacientes presentan una evolución clínica compleja y otros cuatro evolucionan favorablemente.

El consejero ha señalado que la mayoría de las personas afectadas son hombres y que la edad media de los casos es de 54 años. En este sentido, ha recordado que los colectivos más vulnerables frente al calor son los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Por ello, ha insistido en que "no podemos bajar la guardia ante el calor" y ha reiterado la importancia de seguir las recomendaciones de prevención, entre ellas mantener una hidratación constante, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera, permanecer en lugares frescos y bien ventilados y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.