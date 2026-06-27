Hallado el cuerpo de una mujer apuñalada en Mairena del Aljarafe: se investiga como un caso de violencia machista

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en la noche de este pasado viernes, 26 de junio, en el interior de una vivienda de Mairena del Aljarafe, en la provincia de Sevilla.

La víctima presentaba heridas por arma blanca y la principal hipótesis de los investigadores apunta a un presunto caso de violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que los agentes desplazados hasta el lugar comprobaron la presencia de una mujer con heridas compatibles con el uso de un arma blanca.

En la vivienda también se encontraba un hombre, nacido en 1982, que presentaba igualmente heridas por arma blanca, presuntamente provocadas por autolesiones, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario de la capital sevillana.

Los servicios sanitarios certificaron posteriormente el fallecimiento de la mujer, nacida en 1981, según ha precisado Toscano.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género. No obstante, las primeras comprobaciones realizadas han determinado que ni la víctima ni el presunto agresor figuraban inscritos en el sistema VioGén y que tampoco constaban denuncias previas.

Por último, el subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a las mujeres y a su entorno para que comuniquen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cualquier indicio de posible violencia, al señalar que ello permite activar los protocolos y los sistemas de protección.