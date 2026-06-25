Muere un hombre de 54 años en Sevilla al ser arrollado por un caballo desbocado mientras lo cuidaba

Un hombre de 54 años ha fallecido la mañana de este jueves en el municipio sevillano de La Rinconada tras ser arrollado por uno de los caballos que estaba cuidando.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Andalucía 112, el trágico suceso ha tenido lugar en torno a las 08:20 horas, cuando un ciudadano ha alertado de que el citado animal había golpeado a uno de los trabajadores de la finca y que este se encontraba herido.

El fallecido se ha bajado del carruaje en el que estaba trabajando y, tras ello, uno de los equinos se ha desbocado. Posteriormente, el animal ha arrollado al varón y este se ha quedado atrapado.

A pesar de que varias personas que estaban con él en el momento de los hechos han conseguido liberarlo e incluso le han prestado los primeros auxilios, el hombre ha perdido la vida.

Los alertantes dieron aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil. Posteriormente, se informaba también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo.