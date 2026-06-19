El PP se rearma en Dos Hermanas con José Veira como posible candidato, su alcalde más joven y LGTBI

El PP ha dado un golpe en la mesa en la localidad sevillana de Dos Hermanas, conocida como la cuna del Sanchismo porque allí Pedro Sánchez resurgió de sus cenizas en 2017.

¿El objetivo? Intentar derrocar al régimen socialista que gobierna allí casi desde el inicio de la democracia.

Para ello, ha creado una gestora presidida por Ignacio Romaní, vicesecretario general de Organización, el número tres del partido a nivel regional, para que cambie el rumbo político de una de las localidades más grandes de Andalucía.

Y para ello también ya tienen un candidato que aún no es oficial, pero sí oficialista. Es decir, todo apunta, a que la candidatura que le disputará la Alcaldía al alcalde socialista, Francisco Rodríguez, será encabezada por José Veira, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del partido.

Veira es el actual alcalde de Los Molares, con una población de aproximadamente 3.660 habitantes, y en la que nunca había gobernado el PP hasta que llegó él a la Alcaldía en 2019 convirtiéndose en el alcalde más joven de Sevilla. Al menos, de su partido.

En estos años José Veira ha propiciado un vuelco en toda regla en el pueblo. Primero por su juventud, su capacidad, su "hambre política" y por ser un alcalde que nunca ha ocultado su condición sexual.

En junio de 2020 accedió a posar para EL ESPAÑOL y rezar en el reportaje 'Los alcaldes LGTBI que mandan en España: del más joven al que fue a Colombia a adoptar a su hijo', junto a Ada Colau y otros 15 dirigentes.

De hecho, en los primeros años de mandato organizó la primera edición de la Fiesta de la Diversidad en Los Molares y a este periódico contó que había propiciado su inclusión en "la red de municipios orgullosos de España. Nunca se había hecho una fiesta de la diversidad ni del Orgullo antes".

Además es muy conocido en la provincia. Y ¿cómo llegó a ser alcalde sin ser de allí y con 26 años? Haciendo las maletas en el mes de marzo de aquel año -las elecciones fueron en mayo-, entrevistándose con los 3.600 vecinos en mes y medio y... convenciéndoles.

Desde las filas populares son conscientes de que no es fácil encontrar un candidato idóneo para una plaza como la de Dos Hermanas, pero tienen esperanzas. "Los votantes del PP están".

Y están porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, le sacó el pasado 17 de mayo 10.000 votos de ventaja al PSOE en el municipio.

El primer domingo de la campaña electoral Moreno eligió dar un paseo por Dos Hermanas y, en concreto, por el barrio de Entrenúcleos para anunciar sus medidas sobre la vivienda.

Se trata de una de las zonas con más expectativas de crecimiento en Andalucía porque podría albergar hasta 80.000 vecinos más, muchos procedentes de otros lugares.

Dimisión del PP

Sin embargo, al día siguiente, toda la junta directiva del PP en Dos Hermanas, presidida por Carmen Espada, presentó su dimisión a la dirección regional del partido abriendo una crisis en plena campaña electoral.

¿El motivo? La elección de Veira como coordinador de la campaña electoral en el municipio.

Sin embargo, desde la dirección del partido andaluz sabían que este revuelo interno no venía nada bien en pleno camino hacia San Telmo, por lo que decidieron calmar las aguas pegando un volantazo 'in extremis'.

El volantazo consistió en que Veira no sería finalmente quien organizara la campaña, en lugar de esto, su función se iba a basar en coordinar el partido en el municipio nazareno. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que tiene muchas papeletas para ser el candidato.

Los populares barajan una segunda opción. Designar como tal al delegado territorial de la Junta de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra, vecino del municipio, pero no creen que fructifique.

Ahora, después de un mes de las elecciones autonómicas y en plenas conversaciones con Vox para llegar a un acuerdo que permita volver a investir a Moreno como presidente, el PP ha decidido crear la gestora y más adelante presentará al candidato. Como muy tarde será en septiembre.

El resto de la gestora estará conformada por Pamela Hoyos, vicesecretaria regional; Martín Torres, portavoz del partido en la Diputación y Ana Chocano. Esta última ha sido diputada en el Parlamento andaluz y es portavoz del PP en Dos Hermanas.

"Mejores resultados de los que tenemos en la actualidad con cinco concejales frente a los 16 del PSOE vamos a conseguir seguro", aseguran desde el PP.

Sobre todo, por el margen de crecimiento de la localidad, clave a su vez para que el PP desembarque en la Diputación de Sevilla, en la que nunca han gobernado los populares.