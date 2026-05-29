La provincia reconoce el talento de "gente de éxito y compromiso" que llevan la marca Sevilla por el mundo

Foto de familia de los premiados con la Medalla de la Provincia de Sevilla, antes del inicio de la gala institucional, en el auditorio Cartuja Center. Diputación de Sevilla.

El actor Paco Tous, el dúo flamenco Lole y Manuel --este último, como la actriz Pilar Bardem, a título póstumo-- la Compañía de Zarzuela Sevillana; la bailaora y coreógrafa Isabel Bayón; la chirigota del Bizcocho y el neurocientífico José María Delgado, junto a otros galardonados, han recogido en la noche de este jueves, 28 de mayo, la Medalla de la Provincia de Sevilla otorgada por la Diputación.

Todos ellos coincidían en expresar el orgullo que sienten por este reconocimiento y, como señalaba el presidente de la Diputación, Javier Fernández, por "llevar nuestra bandera por todo el mundo". Antes de la gala institucional, que ha alcanzado la decimonovena edición en este 2026, uno a uno han ido pasando por el set habilitado para los medios de comunicación en un abarrotado Cartuja Center --por tercer año consecutivo se ha celebrado fuera de la sede del organismo provincial-- y expresaban su "enorme satisfacción" por la distinción.

El acto, con el lema 'El talento que se siente en Sevilla', ha estado presidido por el mandatario provincial, Javier Fernández, y conducido por los periodistas Toñi Moreno y Julio Muñoz 'Rancio sevillano'. "No solo entregamos unas medallas, estos premios tienen un gran calado: llevar la marca Sevilla en el universo", destacaba el presidente de la Diputación, quien antes del comienzo de la gala tenía la oportunidad de compartir impresiones con los premiados. "Son gente de éxito, de compromiso y de mucho talento que demuestran que cuando los sueños se persiguen, se terminan consiguiendo".

La ceremonia institucional, que se ha extendido por espacio de dos horas de duración, se iniciaba con la actuación del pianista Francisco Javier Torres, acompañado de la orquesta Filarmonía de Sevilla, y una performance a manos del actor Antonio Dechent acerca del talento, sobre un enorme escenario con una moqueta verde --el color de la provincia--. Falete también interpretaba uno de sus temas (SOS) superado el ecuador de la gala.

Antes de la entrega de las medallas, intervenía el presidente de la Diputación, que insistía en la idea del "talento que salva vidas, nos hace reír, genera economía y que permite ser profeta en su tierra: ese es el objetivo del Día de la Provincia". Fernández reivindicaba el papel de los alcaldes y el de los 'gobiernos intermedios'.

El actor Paco Tous, cofundador de la compañía teatral Los Ulen y conocido popularmente por series como 'Los hombres de Paco' o 'La Casa de Papel', afirmaba que el reconocimiento supone un honor muy grande. "Para mí significa mucho viniendo además de donde viene, ya que comencé en el instituto de teatro de la Diputación".

La actriz Pilar Bardem (1939-2021), miembro de una ilustre saga de artistas, simultaneó a lo largo de su vida su talento en los escenarios y en la cinematografía con la reivindicación de los derechos y con su activismo desde la cultura por la paz. Su medalla la recogía en su nombre su hija Mónica, quien recordaba que ella "admiraba mucho el talento de esta tierra. Su maleta la preparaba con más ilusión cuando tenía que viajar a Sevilla".

La chirigota del Bizcocho, con Antonio Álvarez 'Bizcocho' al frente, revolucionó desde La Rinconada (Sevilla) el Carnaval de Cádiz después de su sonado triunfo sobre las tablas del Falla. "Esperemos que sea el principio de otros muchos reconocimientos".

Cuestionado por los medios, Antonio Álvarez se refería a la retirada de honores a Juan Carlos Aragón en Cádiz tras conocerse una sentencia firme por malos tratos a su expareja, y señalaba que, pese a ser un "apasionado" de su obra, considera que "quizá no ha sido una persona del todo ejemplar" y que, por ello, "hay que medir muy bien los homenajes" a la hora de reconocer su figura.

Bizcocho subía al escenario junto a todos los componentes de su agrupación y dejaban unas coplas dedicadas a Sevilla con sones del 3x4: "Soy afortunado de sentirte tan cerca, Sevilla de azahar y campanarios, de los pueblos y los barrios, que hoy late a compás de pasacalles, Sevilla de mis amores".

Lole Montoya recordaba con emoción la figura de su marido y pareja artística, Manuel Molina. Ambos realizaron una aportación fundamental a la evolución del flamenco y su apertura al mestizaje.

A la Compañía Sevillana de Zarzuela, entidad sin ánimo de lucro, que nace en 2009 en el seno de la Universidad de Sevilla, se le reconocía su labor para recuperar este género, mientras que la bailaora, coreógrafa y profesora Isabel Bayón (1969) recibía una medalla "que cobra un significado muy especial". "Sevilla es mi inspiración, la necesito para crear y sentir".

En el apartado de la ciencia, la distinción ha recaído en el neurocientífico José María Delgado (1945), fundador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide, pionero en España en el estudio de los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria.

Deporte, empresa y acción social

El palaciego José Antonio Rueda (2005), primer Campeón del Mundo de Moto3 andaluz, triunfo que ha obtenido con 19 años de edad, expresaba con un vídeo su satisfacción por la mención recibida. Dentro de este ámbito del deporte, se reconocía la labor de formación y los éxitos del Club Voleibol Esquimo Dos Hermanas, fundado en 1982, que se ha convertido en uno de los grandes referentes de este deporte a nivel andaluz y nacional, "con una cantera formada por niñas en un 80%".

En cuanto al IES Politécnico de Sevilla, se ha destacado su contribución a la transformación industrial, técnica y social de Sevilla desde 1850. No en vano, el centro mantiene convenios con más de 120 empresas y con un modelo de FP Dual es uno de los más consolidados de Andalucía.

Dentro del apartado empresarial, se ha distinguido a la compañía Tejwheels, fundada en 1937 en Cantillana, convertida en el único fabricante español especializado en ruedas para maquinaria agrícola, su evolución ha impulsado empleo, industria y orgullo local, llevando sus productos a más de 50 países.

El chef Juan Carlos Ochando (1991) se mostraba "aún abrumado" por esta distinción que le otorga su provincia y por la reciente 'Estrella Michelín'. "No somos el prototipo de grandes lujos y puestas en escena, lo más importante es que el cliente coma muy bien, sin parafernalia ni discursos". Su Restaurante Ochando, ubicado en el pequeño municipio de Tocina-Los Rosales, se ha convertido en un espacio donde la cocina contemporánea se construye desde el producto de temporada.

Esteban Tabares (Puente Genil, 1947), maestro y teólogo, sacerdote obrero en la Sierra Sur de Sevilla, impulsor de la 'Misión del Sur', de Sevilla Acoge y cofundador del Sindicato de Obreros del Campo, aseguraba sentir "satisfacción para los valores que represento, solidaridad, acción social y justicia, y un desafío al mismo tiempo".

En este contexto, se ha distinguido a la organización no gubernamental Periodistas Solidarios, nacida en el seno de la Asociación de la Prensa de Sevilla como homenaje a la memoria del joven Laovo Cande, fallecido en 2006 cuando viajaba a bordo de un cayuco a Tenerife, en busca de una vida mejor.

Por último, el periodista Bartolomé Cabello, con más de cincuenta años de trayectoria profesional ante los micrófonos, dedicaba su medalla a sus paisanos de La Campana y reivindicaba el periodismo local, "dignificando la radio ya sea en Peñaflor o en Lora".

Tous pronunciaba el discurso de agradecimiento en nombre de todos los galardonados y recalcaba que "es una suerte ser andaluz y que basta ya de justificar nuestro acento". Las reivindicaciones, de un modo u otro, han sido una constante a lo largo de la gala. De hecho, antes del cierre propiamente dicho de la ceremonia, con una performance de Dechent, percusión con cajones y baile flamenco, y la interpretación de los himnos de Andalucía y España, el actor sevillano lanzaba el siguiente mensaje: 'No a la guerra y por un Estado Palestino libre'.