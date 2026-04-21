Bormujos reúne a expertos en emergencias en unas jornadas centradas en la prevención y la coordinación

La localidad sevillana de Bormujos acogió con éxito las I Jornadas sobre Gestión de Emergencias y Catástrofes, un encuentro de ámbito nacional impulsado por la RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España y coorganizado junto al Ayuntamiento del municipio.

La cita congregó a profesionales e instituciones con el objetivo de reforzar la preparación y la respuesta ante situaciones de riesgo.

El acto inaugural, celebrado a primera hora de la mañana, contó con la participación del rector de la Universidad CEU Fernando III, el subdelegado del Gobierno, la alcaldesa de la localidad y representantes de la organización promotora.

Durante sus intervenciones, los participantes coincidieron en subrayar la importancia de este tipo de foros para mejorar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

El encuentro reunió a miembros de la junta directiva de RAGCE, delegados territoriales y socios llegados desde distintos puntos del país, además de colaboradores y representantes de entidades como SOS Ayuda Sin Fronteras, cuya implicación resultó clave en el desarrollo de las actividades.

Las jornadas destacaron por su alto nivel institucional, con la presencia del consejero andaluz Antonio Sanz, junto a responsables gubernamentales, académicos y especialistas del ámbito civil y militar.

En su intervención, el consejero incidió en que "la planificación, la prevención y la coordinación" constituyen los pilares fundamentales de la protección civil.

El programa, de carácter eminentemente práctico, incluyó la simulación de un accidente con productos químicos mediante la aplicación de protocolos NBQ (nuclear, biológico y químico).

Este ejercicio permitió a los asistentes conocer de primera mano los procedimientos de actuación en escenarios de alta complejidad, poniendo el foco en la anticipación como elemento clave en la toma de decisiones.

En el desarrollo de la jornada participaron distintos cuerpos de emergencia, como los Bomberos de Sevilla y del Consorcio, el servicio sanitario 061, la Policía Local y Protección Civil de Bormujos, que mostraron su capacidad de respuesta y coordinación en situaciones críticas.

Desde la organización se ha destacado el trabajo de los equipos implicados en la preparación del evento, así como la colaboración institucional que ha hecho posible su celebración.

Asimismo, se ha puesto en valor la cesión de instalaciones por parte de la Universidad CEU Fernando III y el respaldo de distintas entidades públicas y profesionales.

Tras el éxito de esta primera edición, RAGCE ya mira hacia el futuro con la intención de dar continuidad a estas jornadas, consolidándolas como un referente en el ámbito de la formación y la gestión de emergencias.