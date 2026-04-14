A la cárcel ocho personas que se dedicaban al tráfico de heroína a bajo coste en el Aljarafe sevillano

La Guardia Civil barajó la posibilidad de que el aumento de los robos favorecía la financiación de la organización y de los propios consumidores, muchos de los objetos sustraídos, entre ellos joyas y piezas de oro, eran entregados como método de parte del pago para obtener la dosis diaria.

Posteriormente se confirmó que la organización vendía todo lo robado, consiguiendo así una doble vía de ingresos.

Una vez concluida la investigación, comenzó la denominada como operación Angelus Silvestre. Los agentes hicieron registros domiciliarios en los citados municipios.

Fruto de esta operación han sido detenidas por la Guardia Civil 12 personas que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.

El juez ha decretado el ingreso en prisión de ocho de los implicados, como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, y delito de pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de la Compañía de Sanlúcar La Mayor, además del despliegue de unidades territoriales pertenecientes a dicha compañía, apoyadas por el Grupo de Reserva y Seguridad GRS de la Guardia Civil y el Servicio Cinológico de Comandancia.

Igualmente, en la fase de explotación se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar La Mayor y con Policía Nacional.

La Guardia Civil mantiene abierta varias líneas de investigación que pudieran estar relacionadas con esta organización, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.