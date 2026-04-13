Insolac impulsa las comunidades solares para el autoconsumo colectivo sin necesidad de instalar placas

Insolac Renovables continúa avanzando en su consolidación dentro del sector del autoconsumo solar fotovoltaico con la construcción de sus nuevas instalaciones en Sevilla.

Además, la compañía está dando un paso más en su modelo de negocio con el impulso de una nueva línea de servicios centrada en las comunidades solares.

Se trata de una alternativa que permite a hogares, comercios y empresas acceder a energía eléctrica solar fotovoltaica sin necesidad de instalar placas en sus propias cubiertas.

Lo harían a través del autoconsumo colectivo consistente en una planta de generación FV de gran potencia, situada a menos de 5 km de distancia de los consumidores finales asociados.

La empresa ya cuenta con tres comunidades solares para su próxima apertura en Alcalá de Guadaíra, posicionándose como uno de los actores que están acercando este modelo energético a nivel regional.

“Estamos en un momento de evolución del sector. Cada vez hay más formas de acceder a la energía solar fotovoltaica, y queremos estar ahí para facilitar ese acceso a todo tipo de usuarios, tengan cubierta disponible para instalar paneles FV o no tengan"

"Es decir, 'Energía solar fotovoltaica para todos' , señala desde la empresa Paco Acosta, CEO de Insolac.

Desde sus inicios en 2005, Insolac Renovables ha apostado por un modelo basado en la cercanía, la calidad técnica y la adaptación a cada cliente.

La nueva sede

Además, la nueva sede central, ubicada en Alcalá de Guadaíra y próxima a su actual emplazamiento, permitirá a la empresa ampliar su capacidad operativa, almacenaje de stockage, optimizar procesos y mejorar la atención a sus clientes.

Esta sede refuerza esta filosofía, permitiendo dar respuesta a un mercado en crecimiento y a nuevas soluciones energéticas cada vez más demandadas y que cubran las carencias que existían anteriormente llevándolo así a un mayor número de usuarios.

Es decir, aquellos que no disponen de una cubierta para la instalación de paneles solares.

A nivel arquitectónico, la nueva sede central ha sido concebida como una extensión de la propia actividad de la compañía: generar energía renovable y promover un modelo energético sostenible.

Con una superficie de 2.200 m² destinados a oficinas y almacén, organizados en dos plantas que combinan eficiencia funcional y claridad espacial.

El elemento más representativo del conjunto es su cubierta fotovoltaica de aproximadamente 1.400 m², que no solo abastece energéticamente al edificio, sino que también actúa como escaparate tecnológico de la actividad de Insolac.

La misma se convertirá en una comunidad solar que abastecerá energía solar fotovoltaica a los consumidores asociados que lo deseen. Esta instalación convierte la sede en un ejemplo real y visitable de autoconsumo energético.

En la planta superior, una terraza de 285 m² con vegetación perimetral aporta valor tanto funcional como ambiental, contribuyendo a la mejora del microclima y al confort de los usuarios.

Además, la envolvente del edificio combina superficies acristaladas con elementos de protección solar, optimizando la entrada de luz natural y reduciendo la demanda energética.

En conjunto, la nueva sede no es solo un espacio de trabajo, sino una declaración de principios: un edificio eficiente, autosuficiente y alineado con los valores de sostenibilidad e innovación que definen a Insolac Renovables.

Con esta doble apuesta -nuevas instalaciones y expansión hacia las Comunidades Solares- la compañía reafirma su compromiso con la transición energética en Andalucía, consolidando su posición en el sector y avanzando hacia un modelo energético más accesible, eficiente y sostenible.