La Policía Nacional detiene a dos personas que guardaban en garajes de un pueblo de Sevilla casi dos toneladas de hachís

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, en el marco de la denominada 'operación Rabbit', por su presunta implicación en delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Los hechos han tenido lugar en el municipio sevillano de Isla Mayor.

Según una nota emitida por el cuerpo, el dispositivo policial comenzó a finales del año pasado y se ha saldado, además, con la incautación de casi dos toneladas de hachís y cuatro vehículos todoterrenos que habían sido robados.

El operativo comenzó cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que dos garajes ubicados en la citada localidad podrían estar siendo utilizados como "guardería de sustancias estupefacientes".

En dichos espacios también se encontraban los coches con los que, según los agentes, se transportaba la mercancía. La droga era empaquetada en fardos y, posteriormente, se distribuía.

Después de llevar a cabo las diligencias oportunas, los agentes pudieron comprobar los hechos.

Tras realizar diferentes entradas y registros, la Policía Nacional localizó una tonelada de hachís y cuatro todoterrenos. Todos ellos guardados en las citadas cocheras.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.