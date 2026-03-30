Cae en un pueblo de Sevilla una red criminal que prostituía a mujeres en situación vulnerable en pisos patera

Imagen de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la operación. Guardia Civil y Policía Nacional. Utrera

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la explotación de mujeres extranjeras en situación vulnerable.

Esta actividad se llevaba a cabo en "pisos patera" ubicados en el municipio sevillano de Utrera. La operación se ha saldado con siete detenidos.

La investigación, denominada PSO, se inició en marzo de 2025 después de que ambos cuerpos tuvieran conocimiento de una alta actividad presuntamente ilícita del principal cabecilla de la organización.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia permanente y de análisis sobre el sospechoso que duró ocho meses.

Gracias a este operativo se identificó a todos los integrantes de la organización criminal. También se constató la jerarquización de la trama y las medidas de seguridad que usaban en sus actividades.

La investigación ha permitido localizar varias viviendas utilizadas como pisos pateras, siendo identificadas en su interior catorce personas en situación irregular y en unas malas condiciones higiénicas y de vulnerabilidad.

Los inmuebles, presuntamente, se utilizaban para la comisión de un delito de explotación sexual, según una nota de prensa emitida por Guardia Civil y Policía Nacional.

En el operativo han trabajado el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Utrera conjuntamente con la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales UCRIF de la Policía Nacional.

Durante la investigación, se llevaron a cabo 12 registros de inmuebles ubicados en la localidad de Utrera.

Como resultado de estas inspecciones, se intervinieron 350 plantas de marihuana en una fase de floración bastante avanzada, 30 gramos de cocaína, una gran cantidad de cogollos de marihuana, así como una bolsa de heroína, 40.000 euros en metálico y una escopeta del calibre núm. 12 junto con cartuchería, además de dos vehículos de alta gama utilizados por el cabecilla de la organización.

Paralelamente, los investigadores han intervenido diversos dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentación que está siendo analizada de manera conjunta por ambos cuerpos policiales no descartándose nuevas actuaciones.

La operación se ha saldado con la detención de siete personas puestas a disposición de la Autoridad Judicial y que ya se encuentran en prisión, entre ellos el líder de la organización.

Los implicados se enfrentan ahora a penas por delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores extranjeros, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.