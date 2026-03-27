Un preso mata a su compañero de celda con la técnica del mataleón en una cárcel de Sevilla

Un interno ha asesinado, presuntamente, a su compañero de celda en la mañana de este viernes, 27 de marzo, en el centro penitenciario Sevilla I. La autor de los hechos habría empleado la técnica del mataleón.

Así lo han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Sevilla, quienes han apuntado que el suceso tuvo lugar a las seis de la mañana.

Estas primeras declaraciones apuntan a que la muerte, por tanto, se ha producido "de forma violenta", aunque los investigadores esperan aún los resultados de la autopsia para confirmar las causas.

Por el momento, la investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional y el caso ha sido notificado al Juzgado de Guardia, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del incidente.

Según ha adelantado Diario de Sevilla, tanto la víctima como el presunto agresor son de nacionalidad española. La persona fallecida sería un interno de 42 años, identificado por las iniciales A. H. A.

Por su parte, el presunto autor del ataque ha sido identificado como un hombre de 43 años con iniciales F. G. B. Tras el incidente, ha sido llevado a un módulo de aislamiento dentro del centro penitenciario.