Muere una mujer de 29 años después de chocar con su vehículo contra un camión en una carretera de Sevilla

Una mujer de 29 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico la tarde del pasado jueves en una carretera de la provincia de Sevilla.

Su turismo chocó con un camión en la carretera A-473 a su paso por la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 19.30 horas. Sobre esta hora, varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para alertar de que un camión y un turismo habían colisionado en la citada vía y de que había una persona herida y atrapada en el interior del turismo.. Concretamente, el choque fue a la altura del tanatorio.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de la Diputación, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, cuyos efectivos confirmaron el fallecimiento de una mujer de 29 años en el accidente.