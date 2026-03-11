Condenan a seis años de internamiento al menor que asesinó a otro en la parada del autobús de Isla Mayor (Sevilla)

El menor que apuñaló y asesinó a otro en la parada de autobús del municipio sevillano de Isla Mayor ha sido condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado.

El magistrado de la plaza número 3 de la Sección de Menores de Tribunal de Instancia de Sevilla ha impuesto este miércoles la condena.

El autor de los hechos le pidió la moto a la víctima, Daniel, y lo persigió y apuñaló, causándole la muerte, después de que esta le dijera que no.

Al joven se le atribuye un delito de asesinato y otro de robo con violencia e intimidación con "utilización de medio peligroso en grado de tentativa" según la sentencia consultada por Europa Press.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular había solicitado seis años de internamiento, una sanción que finalmente ha sido interpuesta y complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

La pena también recoge una indemnización de 310.000 euros por parte del joven acusado por parte de la familia de la víctima "con carácter solidarios sus padres".

La sentencia argumenta que "ninguna duda cabe del daño moral y las lesiones psíquicas que los hechos delictivos han supuestos para los padres y hermano del fallecido".

Después de haber celebrado el juicio los días 24 y 27 de febrero y el 6 de marzo, el magistrado considera que los hechos tuvieron sobre los 00:20 horas del día 2 de julio de 2025.

En este momento, el menor condenado tenía "15 años de edad y se encontraba con un grupo de amigos en una pedanía de la localidad de Isla Mayor".

La sentencia mantiene que "en un momento dado se acercaron y entablaron conversación con la víctima, de diecisiete años y con domicilio en La Puebla del Río" quien había ido hasta allí en moto y "acaba de ser denunciado por la Policía Local de esta localidad por una infracción de tráfico".

Según la sentencia, "el joven condenado le pidió al fallecido que le dejara la moto, a lo que éste se negó, por lo que el primero le dijo 'tu me vas a contestar a mi, pues ahora te cojo la moto y tu te vas a ir sin moto".

Posteriormente, "sacó una navaja de su riñonera poniendosela cerca de la rueda delantera y haciendo amago de pinchársela al tiempo que le decía 'te pincho la moto como no me la des'".

"La víctima cogió su ciclomotor y se marchó dirigiéndose hacia la zona de una parada de autobús".

El juez considera que "igualmente acreditado" que el menor "le pidió" a un amigo que le llevara en su patinete eléctrico hasta donde se encontraba el fallecido, llegando a decir "vamos a robarle todo lo que tenga" y que "lo iba a matar", montándose seguidamente ambos en el patinete y dirigiéndose hasta la referida parada de autobús en la que se encontraba el menor.

Sobre las 00:25 horas, el condenado "se dirigió hasta el fallecido y se enfrentó con éste para poder apoderarse de los efectos de valor que llevaba consigo, manteniendo con él un inicial forcejeo en el curso del cual, para vencer la defensa que éste oponía y conseguir su propósito, con ánimo de causarle la muerte, llegó a asestarle hasta cuatro puñaladas con la navaja que portaba".

La víctima "trató de huir del lugar cogiendo de nuevo su moto, si bien cayó desplomada a poca distancia, llegando a llamar al 061 a las 00,27 horas y comunicando de manera agónica que le habían dado una puñalada y que la persona que se la había dado se había marchado, solicitando asistencia médica urgente y falleciendo poco después a causa de una hemorragia aguda secundaria a una puñalada recibida en el hemitórax izquierdo".

Tras apuñalar al fallecido, el joven condenado se marchó del lugar y se dirigió corriendo a su casa, encontrándose por el camino a su grupo de amigos, "quienes le vieron portando con una mano una navaja ensangrentada y con sangre en el brazo al tiempo que les decía 'quillo lo he apuñalado'".