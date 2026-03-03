Uno de cada dos adolescentes sevillanos que ingresan en centros de menores son de clase media-alta

Casi el 50 por ciento de los menores infractores que ingresan en centros de internamiento de Andalucía -la sanción más grave- son de clase media-alta.

Así lo indicó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, el pasado martes durante la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y Gobierno andaluz y por el que los adolescentes hispalenses que cometan delitos podrán ser sancionados con tareas para la comunidad.

Los datos mencionados han sido extraídos de un informe en el que han participado los 13 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) que hay repartidos por toda la región.

Sin embargo, según fuentes del departamento autonómico, "se pueden extrapolar a la provincia de Sevilla" puesto que "estos datos son una media" y se trata de la región que "más centros de este tipo concentra". Tres en total; dos situados en el municipio de Alcalá de Guadaíra y otro en Carmona.

Las medidas formarán parte del Programa Municipal de Mayores y en los Centros de Participación Activa, promoviendo actividades con personas mayores que fomenten la responsabilidad y el compromiso social.

Los trabajos también se desarrollarán mediante acciones coordinadas con la Unidad Agente Tutor de la Policía Local en centros educativos, orientadas a la convivencia, la igualdad, la prevención de la violencia y el uso responsable de redes y nuevas tecnologías.

Ahora, los adolescentes que comentan alguna acción tipificada en el Código Penal -como pintar la fachada de un edificio que forma parte del patrimonio de la ciudad o faltar el respeto a una persona mayor, sin hogar o con discapacidad- ayudarán a los trabajadores de la plantilla municipal de Lipasam, por ejemplo.

Con esta medida, las diferentes instituciones buscan ayudar a la reinserción del menor afectado y evitar la exclusión social.

Fuentes de la consejería competente de la Junta de Andalucía destacan que, "últimamente, los jueces de menores están apostando por las sanciones en medio abierto".

El motivo es que "dan resultados muy favorables y son menos invasivas". Asimismo, desde el departamento destacan que los magistrados prefieren medidas que "no lleguen al extremo de privar la libertad".

En cuanto a la delincuencia juvenil, destacan que "la tendencia de los últimos años muestra como esta se mantiene e incluso baja".

Un "cliché erróneo"

Nieto destacó durante su intervención en la firma del convenio que existía un "cliché erróneo" a la hora de pensar en cuál era el perfil de los adolescentes que cometían delitos.

"Cualquiera de nuestros hijos pueden estar en el lugar equivocado y tomar una decisión equivocada. Por eso hay que ayudarlo", declaró.

En esta línea, recalcó que "el 80 por ciento" de los adolescentes infractores pertenecían a una clase social media o media-alta y que únicamente "el diez por ciento" son inmigrantes.

En su turno de palabra, el titular del departamento autonómico de Justicia indicó que únicamente en 2024, se habían activado 900 medidas por parte de los jueces en Sevilla.

De todas estas, 734 conllevaban la libertad vigilada, seis prestaciones y 147 tareas educativas. Esta última cifra, declaró el consejero, "aumentará significativamente próximamente tras la adhesión de Sevilla a la red de municipios andaluces que forman parte del acuerdo".

Actualmente, la Junta de Andalucía busca crear una red de 400 municipios. Por ahora, el número supera los 300, "situándose en 207 las localidades adscritas en esta última legislatura".

"Datos esperanzadores"

Tal y como señaló Nieto, la puesta en marcha de esta medida revela "datos esperanzadores". Por una parte, se ha demostrado que el "80 por ciento" de los infractores no reinciden.

"Es una inversión para conseguir que un chico de 14, 15, 16 años que tiene un error de este tipo no se convierta en un delincuente de 18 de 20 de 25", afirmó.

Además, alrededor del 92 por ciento toma conciencia mientras que un 84 por ciento reconoce el daño hecho.

Asimismo, un 60 por ciento de los adolescentes que hacen tareas a la comunidad deciden retomar sus estudios, "mejorando los resultados en muchos de los casos".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, celebró la firma del acuerdo entre la administración municipal y la regional y señaló se aspira "a una Sevilla exigente con la convivencia, pero también una ciudad que acompaña, corrige y reintegra".