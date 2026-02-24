El PSOE suspende cautelarmente al exalcalde de La Algaba investigado por un presunto caso de acoso sexual

El recién dimitido alcalde socialista de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha sido suspendido de manera cautelar de militancia en el Partido Socialista Obrero Español tras solicitarlo él mismo después de que la Fiscalía abriera diligencias de investigación por un presunto caso de acoso sexual a un menor.

Así lo ha confirmado el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, quien ha explicado en rueda de prensa que el propio Agüera pidió voluntariamente la suspensión cautelar con el objetivo de evitar que el partido se vea implicado en un asunto que, según ha indicado, "nada tiene que ver" con la organización política.

"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha subrayado Moyano, en relación con la decisión adoptada tras la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, relativa a un supuesto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución.

A raíz de esta denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.

Preguntado sobre si este caso y la detención la semana pasada del exedil socialista y exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, podrían afectar a la imagen del partido, Moyano ha señalado que no existe preocupación al respecto.

El dirigente socialista ha defendido el respeto al Estado de derecho y ha insistido en la importancia de la presunción de inocencia, recordando que ambas situaciones se encuentran bajo investigación.

En el caso del exalcalde de La Algaba, ha señalado que ha dimitido y que también ha solicitado la suspensión cautelar de militancia para poder defenderse sin perjudicar ni a la institución municipal ni a la organización política.

Moyano ha reiterado que el partido no tiene la función de juzgar a nadie y ha afirmado que el PSOE se mantiene "muy tranquilo" ante estos hechos, al ser "garante tanto de las posibles víctimas como de quienes necesitan defenderse y de la presunción de inocencia".